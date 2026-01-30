Pravoslavna zemlja u FBiH nije sigurna: Otima se imovina manastira Zavala

Nijedan komad pravoslavne zemlje u Federaciji BiH više nije siguran. Na imovinu manastira Zavala okomila se federalna opština Ravno.

Iako postoje dokazi iz 1923 i 1959 godine da je zemlja manastirska lokalne vlasti baš na toj čestici tik uz svetinju planiraju praviti motele za ATV priča Iguman Vasilije. I to nije jedina čestica pravoslavne zemlje koja se otima, ili je već oteta.

"Toliko nasilje se dešava da je to nepojmljivo. To je jedno a drugo, pošto je to selo Zavala i tu ima srpskog narod koji živi i ima pravoslavno groblje koje je nekada pripadalo isto manastiru Zavali a poslije pripalo Popovom polju i onda je opština Ravno to prebacila na sebe na Opštinsko vijeće. Zamislite, Opštinsko vijeće je vlasnik groblja. To nema nigdje", kazao je Iguman manastira Zavala Vasilije.

Sa šumskog na građevinsko pretvarano je zemljište oko manastira da bi ga Opština što prije prodala. Iguman nam priča da su se godinama obraćali Opštini Ravno sa svim mogućim dokazima.

"To njima ništa ne znači zato što imaju vlast, vlast valjda ne pita za pravo i pravdu", dodao je Iguman manastira Zavala Vasilije.

Za neke čestice manastir se obratio sudu a više očekuje i od Komisije za nacionalne spomenike kaže Iguman Vasilije. Za vijekovnu zemlju ovih dana se bore i Srbi u Mostaru i Konjicu.

"Nešto što je u posjedu preko 200 godina srpskog naroda, nešto što se u posjedovnom listu u katastru vodi na Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Mostar evo sada zadnjim ovim činjenjem je upisan ili uknjiženo je u vlasništvo države BiH", upozorava iz Koordinacije Srba Mostar Velibor Milivojević.

Osim otimanja, srpske zemlje, grobalja i hramova ne fali ni napada i devastiranja pravoslavnih bogomolja. Baš nedavno prilikom miniranja u blizini manastira Zavala oštećen je hram ali za to očiti nikoga nije briga. Primamljiva je samo zemlja.