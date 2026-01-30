Minić: Vlada Srpske pružiće punu pravnu pomoć porodici Lozo iz Mostara

Premijer Republike Srpske Savo Minić poručio je danas da će Vlada Srpske pružiti punu pravnu pomoć porodici Lozo iz Mostara, kojoj u Federaciji BiH /FBiH/ pokušavaju da otmu zemlju za, kako tvrde mještani, nelegalno otvaranje kamenoloma.

"Vidimo da pravosuđe u FBiH ponovo koristi poluge moći da ugrožava povratničko srpsko stanovništvo. Vlada Republike Srpske pružiće punu pravnu pomoć porodici Lozo iz Mostara", napisao je Minić na platformi "Iks".

U mostarskom selu Kuti od jutros se odvija prava drama gdje mještani svojim tijelima brane posjede komšija - Srba povrtanika i pokušavaju blokirati put deminerima koje je angažovao strani investitor da deminiraju lokaciju brda Zukulja u njihovom selu, kako bi se tu otvorio kamenolom.

Jedna ekipa deminera jutros rano je, ipak, uspjela proći do lokacije budućeg kamenoloma. Na terenu je dvadesetak deminera koji trebaju raditi i čekaju ekipu Centra za uklanjanje mina u BiH /BHMAK/ kojoj su mještani ipak blokirali put, javio je dopisnik Srne.

Da stvar bude gora, pola sela Kuti kod Mostara, dobilo je sudsku zabranu da ne smije sprečavati prolazak do kamenoloma Zukulja javnim putem koji vodi preko zemlje Srba povratnika u ovom mjestu, tačnije porodice Lozo.

Siniša Lozo kaže da Srbi povratnici ne znaju više šta da rade i kome da se obrate za očiglednu diskriminaciju i progon.

"Žele da nas isele, da nam otmu zemlju. Čitav svijet neka čuje da nam u Mostaru izriču sudsku zabranu da ne smijemo doći na svoju zemlju", poručio je Lozo.

Već godinama mještani Kuti, većinom Srbi povratnici i njihovi susjedi Bošnjaci, pokušavaju spriječiti kako tvrde, nelegalno otvaranje kamenoloma, u strahu da će postati nova Donja Jablanica.