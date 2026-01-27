Logo
Large banner

Minić razgovarao sa predstavnicima mljekara: Zadovoljni postignutim dogovorom

27.01.2026

16:19

Komentari:

0
Минић разговарао са представницима мљекара
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas sa predstavnicima mljekara, predsjednikom Udruženja mljekara Republike Srpske Miloradom Arsenićem i predsjednikom Skupštine ovog udruženja Antom Šipovcem, a nakon što su uputili zvaničan zahtjev za sastanak.

Minić je izrazio zadovoljstvo postignutim dogovorom između mljekara i resornog ministarstva koji se odnosi na iznos premije za litru mlijeka 30 feninga, a po muznom grlu do 500 KM. Sredstva će biti obezbijeđena realokacijom u okviru budžeta namijenjenog za mljekare.

Анђелка Кузмић

Društvo

Anđelka Kuzmić objasnila kako je došlo do dogovora sa mljekarima

Minić je zahvalio predstavnicima mljekara na razumijevanju i istakao važnim činjenicu da su izazovi prevaziđeni dijalogom. Dodao je da će Vlada i resorno ministarstvo kontinuirano pratiti situaciju i da će biti učinjeni dodatni koraci da bi mljekari imali što bolje uslove za proizvodnju i plasman mlijeka na domaće tržište.

Predstavnici Udruženja mljekara Republike Srpske zahvalili su se Miniću na prijemu, te dodali da je najbitnije za proizvođače da se zadrži redovnost isplate podsticaja.

Sastanku je prisustvovala ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.

Podijeli:

Tag:

Savo Minić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Теофил Трећи са делегацијом Српске

Republika Srpska

Dodik: Susret sa patrijarhom Jerusalimskim uvijek poseban događaj

2 h

0
Цвијановић: Изузетно важна посјета Додика Израелу, традиционално добри односи са Српском

Republika Srpska

Cvijanović: Izuzetno važna posjeta Dodika Izraelu, tradicionalno dobri odnosi sa Srpskom

2 h

1
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Skandalozna odluka Uzunovićeve, predlažem svenarodni miting

3 h

1
ЕКСКЛУЗИВНО: Обустављена истрага против директора ФЗО Дејана Кустурића!

Republika Srpska

EKSKLUZIVNO: Obustavljena istraga protiv direktora FZO Dejana Kusturića!

5 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

05

Drama na putu: Stijena se obrušila na automobil, povrijeđena žena

17

57

Mina Kostić slomljena od bola: Objavila srceparajuće riječi

17

51

Bogdanoviću šest miliona godišnje za povratak u Partizan

17

49

Prilika za posao: Poljaci otvaraju tvornicu u Srpskoj

17

47

Njemačkoj hitno potrebni strani radnici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner