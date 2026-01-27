Minić razgovarao sa predstavnicima mljekara: Zadovoljni postignutim dogovorom

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas sa predstavnicima mljekara, predsjednikom Udruženja mljekara Republike Srpske Miloradom Arsenićem i predsjednikom Skupštine ovog udruženja Antom Šipovcem, a nakon što su uputili zvaničan zahtjev za sastanak.

Minić je izrazio zadovoljstvo postignutim dogovorom između mljekara i resornog ministarstva koji se odnosi na iznos premije za litru mlijeka 30 feninga, a po muznom grlu do 500 KM. Sredstva će biti obezbijeđena realokacijom u okviru budžeta namijenjenog za mljekare.

Minić je zahvalio predstavnicima mljekara na razumijevanju i istakao važnim činjenicu da su izazovi prevaziđeni dijalogom. Dodao je da će Vlada i resorno ministarstvo kontinuirano pratiti situaciju i da će biti učinjeni dodatni koraci da bi mljekari imali što bolje uslove za proizvodnju i plasman mlijeka na domaće tržište.

Predstavnici Udruženja mljekara Republike Srpske zahvalili su se Miniću na prijemu, te dodali da je najbitnije za proizvođače da se zadrži redovnost isplate podsticaja.

Sastanku je prisustvovala ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić.