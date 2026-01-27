Logo
Large banner

Cvijanović: Izuzetno važna posjeta Dodika Izraelu, tradicionalno dobri odnosi sa Srpskom

27.01.2026

15:15

Komentari:

1
Цвијановић: Изузетно важна посјета Додика Израелу, традиционално добри односи са Српском
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Republika Srpska sa Izraelom ima tradicionalne prijateljske odnose, te da je izuzetno važna višednevna posjeta ovoj državi delegacije iz Srpske u kojoj je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Cvijanovićeva je ukazala da je Dodik najvažniji pojedinac koji je dao pečat takvim odnosima Republike Srpske i Izraela.

"Ova posjeta zaista je bogata, ne samo po programu i broju aktivnosti, nego po važnosti i rangu. Ukazano je povjerenje rukovodstvu Republike Srpske, ukazano je povjerenje prvenstvenu predsjedniku Dodiku koji će dobiti značajno priznanje", rekla je Cvijanovićeva u Laktašima.

Ona je dodala da je to na određen način kruna priznanja Dodiku za upornost u odbrani države Izrael, njene državnosti.

"On je čovjek koji je ukazivao sve vrijeme u svom političkom radu i svakodnevnom životu koliko je važno da se te veze i odnosi njeguju. Ali isto tako, koliko je važno da svaki narod može da se zaokruži kao cjelina, da bude taj koji upravlja svojim procesima. Mi smo povukli mnogo paralela između Izraela i Republike Srpske sigurno smo trajno vezani sa njima", rekla je Cvijanovićeva.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Skandalozna odluka Uzunovićeve, predlažem svenarodni miting

Ona je, odgovarajući na pitanja novinara, dodala da srdačan doček Dodiku u Izraelu govori o tome da se prepoznaje njegova uloga u izgradnji odnosa između vlasti i države Izrael i Republike Srpske, te jevrejskog i srpskog naroda.

"Nisam iznenađena zato što sam sve ove godine, radeći uz predsjednika Dodika, mogla da vidim kakav je to odnos i rekla bih da je ovo, možda, i nagrada za sve ono što se zajedno radilo", navela je Cvijanovićeva.

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik borave u višednevnoj zvaničnoj posjeti Izraelu, gdje će imati niz značajnih sastanaka sa tamošnjim zvaničnicima.

U delegaciji Republike Srpske je i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

U četvrtak, 29. januara bi predsjednik Kneseta Amir Ohana svečano trebalo da Dodiku uruči Jabotinski nagradu za mir, veoma značajno priznanje za njegovanje dobrih odnosa sa Izraelom.

Podijeli:

Tagovi:

Željka Cvijanović

Milorad Dodik

Izrael

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Skandalozna odluka Uzunovićeve, predlažem svenarodni miting

47 min

0
ЕКСКЛУЗИВНО: Обустављена истрага против директора ФЗО Дејана Кустурића!

Republika Srpska

EKSKLUZIVNO: Obustavljena istraga protiv direktora FZO Dejana Kusturića!

3 h

1
Израелски медији хвале Додика: Неочекиван, али страствен произраелски глас у Европи

Republika Srpska

Izraelski mediji hvale Dodika: Neočekivan, ali strastven proizraelski glas u Evropi

4 h

7
Вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик наставили су посјету Израелу обиласком Цркве Светог гроба у Јерусалиму.

Republika Srpska

Trišić Babić i Dodik posjetili Crkvu Svetog Groba u Jerusalimu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

47

Ovo je najsrećniji znak u horoskopu do kraja 2026. godine

15

44

Uživajte dok možete: Nova promjena vremena stiže uskoro

15

41

Sijarto: Ukrajinski ambasador pozvan na razgovor zbog miješanja u izbore

15

40

Cvijanović: Političko Sarajevo želi destabilizovati Srpsku

15

34

Kako da riješite sukob u ljubavnoj vezi? Ovo su najbolji načini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner