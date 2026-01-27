Cvijanović: Izuzetno važna posjeta Dodika Izraelu, tradicionalno dobri odnosi sa Srpskom

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Republika Srpska sa Izraelom ima tradicionalne prijateljske odnose, te da je izuzetno važna višednevna posjeta ovoj državi delegacije iz Srpske u kojoj je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Cvijanovićeva je ukazala da je Dodik najvažniji pojedinac koji je dao pečat takvim odnosima Republike Srpske i Izraela.

"Ova posjeta zaista je bogata, ne samo po programu i broju aktivnosti, nego po važnosti i rangu. Ukazano je povjerenje rukovodstvu Republike Srpske, ukazano je povjerenje prvenstvenu predsjedniku Dodiku koji će dobiti značajno priznanje", rekla je Cvijanovićeva u Laktašima.

Ona je dodala da je to na određen način kruna priznanja Dodiku za upornost u odbrani države Izrael, njene državnosti.

"On je čovjek koji je ukazivao sve vrijeme u svom političkom radu i svakodnevnom životu koliko je važno da se te veze i odnosi njeguju. Ali isto tako, koliko je važno da svaki narod može da se zaokruži kao cjelina, da bude taj koji upravlja svojim procesima. Mi smo povukli mnogo paralela između Izraela i Republike Srpske sigurno smo trajno vezani sa njima", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je, odgovarajući na pitanja novinara, dodala da srdačan doček Dodiku u Izraelu govori o tome da se prepoznaje njegova uloga u izgradnji odnosa između vlasti i države Izrael i Republike Srpske, te jevrejskog i srpskog naroda.

"Nisam iznenađena zato što sam sve ove godine, radeći uz predsjednika Dodika, mogla da vidim kakav je to odnos i rekla bih da je ovo, možda, i nagrada za sve ono što se zajedno radilo", navela je Cvijanovićeva.

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik borave u višednevnoj zvaničnoj posjeti Izraelu, gdje će imati niz značajnih sastanaka sa tamošnjim zvaničnicima.

U delegaciji Republike Srpske je i srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević.

U četvrtak, 29. januara bi predsjednik Kneseta Amir Ohana svečano trebalo da Dodiku uruči Jabotinski nagradu za mir, veoma značajno priznanje za njegovanje dobrih odnosa sa Izraelom.