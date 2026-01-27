EKSKLUZIVNO: Obustavljena istraga protiv direktora FZO Dejana Kusturića!

Istraga je obustavljena 30. decembra 2025. jer, kako navode u tužilaštvu, nije prikupljeno dovoljno dokaza da bi se protiv Kusturića podigla optužnica.

Nema dokaza

”Tužilaštvo je utvrdio da tokom istrage nije prikupljeno dovoljno dokaza da bi se podigla optužnica protiv osumnjičenog, zbog čega je donesena naredba da se istraga protiv osumnjičenog Dejana Kusturića obustavi. Na osnovu Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, istraga se može ponovo otvoriti ukoliko se pribave novi dokazi koji ukazuju da postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično djelo”, rekla je za ATV sekretar Republičkog javnog tužilaštva Dragica Tojagić.

U tužilaštvu navode da su tokom istrage sproveli potrebna vještačenja, saslušali više svjedoka i pribavili brojne materijalne dokaze kako bi utvrdili da li je Kusturić u postupcima javnih nabavki, koje je za vrijeme vanrednog stanja provodio FZO, iskoristio svoj službeni položaj ili ovlašćenje ili prekoračio granice svog službenog položaja ili ovlašćenja, kako bi sebi ili drugom pribavio korist.

Sumnje probudilo nekorištenje respiratora

”Činjenica, koja je utvrđena tokom istrage, da respiratori modela PA700B i JX100 nisu korišteni u zdravstvenim ustanovama, bila je osnov da se istraga usmjeri u pravcu eventualne zloupotrebe osumnjičenog u nabavci ovih respiratora”, istakla je Tojagić.

Pojašnjava da je u tom dijelu tužilaštvo naredilo dva vještačenja. Jedno je radio vještak odgovarajuće specijalnosti biomedicinskog ineženjeringa Verifikacionog laboratorija ”Verlab” d.o.o Sarajevo, dok je drugo vještačenje povjereno prof. dr Ernestu Iadanzu iz Italije.

Uređaji nižeg i srednjeg tehnološkog nivoa

”Verifikacioni laboratorij ”Verlab” izvršio je neposredni pregled respiratora u ustanovama kojima su dostavljeni, te je na licu mjesta, testirao uređaje, kako bi se utvrdilo da li se mogu koristiti za liječenje. Navedena institucija se decidno izjasnila da su svi navedeni uređaji, respiratori, model JX100 nižeg tehnološkog nivoa, s obzirom da korištenje pneumatskog pogona i analogne kontrole nudi osnovne tehničke značajke i manju preciznost kontrole parametara. Model PA700B je respirator srednjeg tehnološkog nivoa, s obzirom na korištenje pneumatskog pogona i kombinovane elektronske i analogne kontrole. Oba zadovoljavaju sve parametre u skladu sa Pravilnikom o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za respiratore i anesteziološke mašine”, ističe Tojagićeva.

Imaju u vidu da su određeni sertifikati bili sporni prof. dr Ernesto Iadanza je u svom vještačenju, koje je rađeno na osnovu dokumentacije s kojom je raspolagao, naveo da navedeni respiratori nisu pogodni za liječenje oboljelih od Kovida-19, zbog nedostatka garancija o sigurnosti i performansama.

”Isti nije vršio pregled i tehnička mjerenja uređaja kako bi provjerio performanse koje uređaji posjeduju i koji se nalaze na sertifikatima, te nije mogao potvrditi da uređaji služe isključivo za liječenje kovida”, kaže Tojagić.

Agencija za lijekove BiH dala saglasnost za uvoz

Imajući u vidu činjenicu da prof. dr Ernesto Iadanza nije vršio neposredni pregled respiratora, već je analizirao dostavljenu dokumentaciju, dok je Verifikacioni laboratorij ”Verlab” d.o.o. Sarajevo svaki respirator neposredno pregledao, testirao i izvršio potrebna mjerenja, odnosno izvršio verifikaciju na osnovu Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za respiratore i anesteziološke mašine, tužilaštvo je utvrdilo da nakon detaljne istrage nije pribavilo niti jedan dokaz da je osumnjičeni Dejan Kusturić u inkriminisano vrijeme znao ili mogao znati ili da je bio svjestan ili mogao biti svjestan kvaliteta spornih respiratora.

”Potrebno je napomenuti i da je Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH prilikom davanja saglasnosti za uvoz respiratora cijenila i propisane uslove u pogledu kvaliteta respiratora, te je utvrdila da respiratori ispunjavaju sve uslove propisane Pravilnikom o proizvodnji i prometu na veliko medicinskih sredstava”, naglaša Tojagić.

Nije utvrđeno koruptivno ponašanje direktora FZO

Kada su u pitanju medicinski uređaji ”Breathcare PAP - Positive Airway Pressure Units YH730” za koji je tokom istrage utvrđeno da se nije koristio tokom liječenja oboljelih pacijenata prof. dr Iadanza se nedvosmisleno izjasnio da se ovaj uređaj može bezbjedno i efikasno koristiti kod pacijenata oboljelih od Kovid-19.

”Tužilaštvo je tokom istrage izvršilo analizu i cjelokupne finansijske dokumentacije, računa osumnjičenog i povezanih lica tokom koje nije utvrdilo tokove novca koji bi ukazivali na primanje bilo kakve protivpravne imovinske koristi u vezi sa predmetnom nabavkom, odnosno bilo kakvo koruptivno ponašanje osumnjičenog Kusturića”, istakla je Tojagić.

Podsjetimo, po nalogu tužilaštva SIPA i MUP Srpske su u oktobru 2024. godine sproveli akciju ”Luna” tokom koje su pretreseni Fond zdravstvenog osiguranja RS, Kusturićeva privatna imovine, te prostorije firme ”Medietika” i njenog bivšeg direktora Željka Babića, koji je sa FZO zaključio ugovore o nabavci respiratora. Prema dostupnim informacijama nabavljeno je ukupno 165 respiratora po cijeni od 12,9 miliona maraka. Tužilaštvo je ranije saopštilo da se od toga čak 85 respiratora ne koristi za liječenje pacijenata.