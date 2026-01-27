Logo
Albanski mediji udarili po Rami: "Dodik ima više sastanaka u Izraelu od tebe"

ATV

27.01.2026

09:16

Албански медији ударили по Рами: "Додик има више састанака у Израелу од тебе"
Foto: Printscreen/Syri

Albanski televizija "Syri" u tekstu o posjeti Milorada Dodika Izraelu kritikovali su albanskog premijera Edija Ramu uz poruku da Dodik ima više sastanaka od njega.

U prilog tome objavili su raspored sastanaka koje će Dodik i Ana Trišić Babić imati sa zvaničnicima u Izraelu, uključujući i predsjednika Isaka Hercoga i premijera Benjamina Netanjahua.

Delegacija Republike Srpske prisustvuje brojnim sastancima i međunarodnim konferencijama.

Danas se očekuje sastanak u Ambasadi SAD u Izraelu, a potom sa Njegovom svetosti patrijarhom jerusalimskim Teofilom trećim.

Dodik bi 29. januara trebalo da na svečanoj ceremoniji dobije važno priznanje medalju za njegovanje dobrih odnosa sa Izraelom "Jabotinsky Prize for Liberty".

Milorad Dodik

Izrael

Edi Rama

