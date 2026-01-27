Albanski mediji udarili po Rami: "Dodik ima više sastanaka u Izraelu od tebe"

Izvor:
ATV
27.01.2026
09:16
Komentari:1
Albanski televizija "Syri" u tekstu o posjeti Milorada Dodika Izraelu kritikovali su albanskog premijera Edija Ramu uz poruku da Dodik ima više sastanaka od njega.
U prilog tome objavili su raspored sastanaka koje će Dodik i Ana Trišić Babić imati sa zvaničnicima u Izraelu, uključujući i predsjednika Isaka Hercoga i premijera Benjamina Netanjahua.
Delegacija Republike Srpske prisustvuje brojnim sastancima i međunarodnim konferencijama.
Danas se očekuje sastanak u Ambasadi SAD u Izraelu, a potom sa Njegovom svetosti patrijarhom jerusalimskim Teofilom trećim.
Dodik bi 29. januara trebalo da na svečanoj ceremoniji dobije važno priznanje medalju za njegovanje dobrih odnosa sa Izraelom "Jabotinsky Prize for Liberty".
Republika Srpska
1 h1
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
14 h9
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu