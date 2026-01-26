Dodik: Srpska se sa dubokim pijetetom odnosi prema žrtvama Holokausta

"Na Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta na Palati predsjednika Republike ispisan je broj 6.000.000, koji simbolizuje broj stradalih Jevreja, i poruka "Mi pamtimo", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

