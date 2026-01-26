Dodik: Srpska se sa dubokim pijetetom odnosi prema žrtvama Holokausta

26.01.2026
Republika Srpska se sa dubokim pijetetom odnosi prema žrtvama Holokausta.
"Na Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta na Palati predsjednika Republike ispisan je broj 6.000.000, koji simbolizuje broj stradalih Jevreja, i poruka "Mi pamtimo", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Republika Srpska se sa dubokim pijetetom odnosi prema žrtvama Holokausta. Na Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta na Palati predsjednika Republike ispisan je broj 6.000.000, koji simbolizuje broj stradalih Jevreja, i poruka "Mi pamtimo"!#WeRemember pic.twitter.com/jGCgMUodAP— Milorad Dodik (@MiloradDodik) January 26, 2026
