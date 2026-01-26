Logo
Large banner

Dodik: Srpska se sa dubokim pijetetom odnosi prema žrtvama Holokausta

26.01.2026

20:07

Komentari:

2
Додик: Српска се са дубоким пијететом односи према жртвама Холокауста
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Republika Srpska se sa dubokim pijetetom odnosi prema žrtvama Holokausta.

"Na Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta na Palati predsjednika Republike ispisan je broj 6.000.000, koji simbolizuje broj stradalih Jevreja, i poruka "Mi pamtimo", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podijeli:

Tag:

Milorad Dodik

Komentari (2)
Large banner

Više iz rubrike

Минић: Уставни суд ниједном одлуком није довео у питање одлуке Владе Српске

Republika Srpska

Minić: Ustavni sud nijednom odlukom nije doveo u pitanje odluke Vlade Srpske

2 h

0
Цвијановић: Република Српска памти жртве Холокауста

Republika Srpska

Cvijanović: Republika Srpska pamti žrtve Holokausta

2 h

0
Додик у Јерусалиму са Чиклијем, Левијем и Бибасом

Republika Srpska

Dodik u Jerusalimu sa Čiklijem, Levijem i Bibasom

2 h

14
Врањеш: Посјета Додика Израелу потврђује наставак деценијског партнерства

Republika Srpska

Vranješ: Posjeta Dodika Izraelu potvrđuje nastavak decenijskog partnerstva

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

39

Misteriozni nestanak dječaka sa obale Bosne: Nada koja živi 40 godina

22

37

Netanjahu: Borba protiv antisemitizma je bitka za budućnost civilizacije

22

35

Španija bolja od Francuske

22

29

Berlin više neće slati "patriote" Ukrajini

22

27

Ledeni talas odnosi živote u Americi: Raste broj preminulih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner