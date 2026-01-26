Logo
Minić: Ustavni sud nijednom odlukom nije doveo u pitanje odluke Vlade Srpske

SRNA

26.01.2026

19:57

Минић: Уставни суд ниједном одлуком није довео у питање одлуке Владе Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da je zadovoljan odlukom o dopustivosti i meriturmu krnjeg Ustavnog suda BiH o izboru prošlog saziva Vlade Republike Srpske, jer nijednom nisu doveli u pitanje odluke Vlade Republike Srpske.

- Zadovoljan sam, jer sam bio u pravu kad sam tvrdio da nisu nadležni da raspravljaju o odlukama Vlade. Nijednog momenta nisu doveli u pitanje odluke Vlade Republike Srpske, a to su podzakonski akti, izvršni akti i politički život - rekao je Minić večeras novinarima u Banjaluci.

Добој

Gradovi i opštine

Zahtjev za obilježavanje službenih vozila Doboja

Prema njegovim riječima, malo je kontradiktoran dispozitiv same odluke, ali u svakom smislu te riječi, "sve što je ranije dolazilo iz ove institucije je bilo mnogo gore".

- Po prvi put možemo reći da smo nečim zadovoljni. Zadovoljan sam da nijednog momenta nije doveden u pitanje kontinuitet rada Vlade Republike Srpske i odluka koje smo donosili - istakao je Minić.

Minić je rekao da nije zadovoljan činjenicom i tumačenjem Ustavnog suda BiH, koje pokazuje da je njima očigledno primarni cilj bio rješavanje pitanja imena Milorada Dodika.

- Oni to pogrešno i namjerno tumače, jer je Milorad Dodik u tom momentu imao pravo da me predloži za mandatara - istakao je Minić.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Republika Srpska pamti žrtve Holokausta

Minić je rekao da je već danas grupa poslanika DF-a i SDA podnijela istu apelaciju.

- Koliko god nas napadali i rušili, pravili razne spletke, pokazali smo da možemo politički da odgovorimo i da smo spremni da omogućimo da Vlada Republike Srpske funkcioniše - zaključio je Minić.

Savo Minić

Ustavni sud BiH

Vlada Republike Srpske

