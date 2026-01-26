Logo
Large banner

Dodik na Međunarodnoj konferenciji o borbi protiv antisemitizma pozdravljen velikim aplauzom

26.01.2026

19:27

Komentari:

4
Додик на Међународној конференцији о борби против антисемитизма поздрављен великим аплаузом
Foto: ATV

U Međunarodnom kongresnom centru u Jerusalimu večeras je počela velika Međunarodna konferencija o borbi protiv antisemitizma, kojoj kao gost prisustvuje delegacija Republike Srpske predvođena v.d. predsjednikom Anom Trišić Babić i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.

Lider SNSD-a Milorad Dodik pozdravljen je velikim aplauzom na konferenciji, a najavio ga je ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihai Čikli.

Međunarodna konferencija o borbi protiv antisemitizma predstavlja centralni događaj kojim se iz Izraela šalje poruka svijetu uoči Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta. Domaćin konferencije je Čikli.

Glavni događaj večeri je uvodno obraćanje premijera Izraela Benjamina Netanjahua, koji će govoriti o izazovima sa kojima se jevrejski narod i Izrael suočavaju danas, kao i o važnosti očuvanja istorijske istine.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

Izrael

Komentari (4)
Large banner

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Pred ministrima mnogo posla, ključan rad na terenu

38 min

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Apelacija SDA I DF za provjeru ustavnosti Vlade Srpske još jedna zla namjera političkog Sarajeva

57 min

3
Палата Републике у знаку сјећења на жртве Холокауста - "Ми памтимо"

Republika Srpska

Palata Republike u znaku sjećenja na žrtve Holokausta - "Mi pamtimo"

1 h

2
Тришић Бабић: Посјета Изреалу започела на велика врата - састанком са предсједником

Republika Srpska

Trišić Babić: Posjeta Izrealu započela na velika vrata - sastankom sa predsjednikom

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

46

Trebinjski srednjoškolci čekaju normalno grijanje

19

44

Vranješ: Posjeta Dodika Izraelu potvrđuje nastavak decenijskog partnerstva

19

40

Pokušao da ubije psa lutalicu, pa pogodio brata

19

38

Memorijalna akademija u znak sjećanja na žrtve Holokausta

19

37

Banjalučani se guše u smogu: Ni maske ne mogu pomoći

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner