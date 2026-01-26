Dodik na Međunarodnoj konferenciji o borbi protiv antisemitizma pozdravljen velikim aplauzom

26.01.2026
19:27
Komentari:4
U Međunarodnom kongresnom centru u Jerusalimu večeras je počela velika Međunarodna konferencija o borbi protiv antisemitizma, kojoj kao gost prisustvuje delegacija Republike Srpske predvođena v.d. predsjednikom Anom Trišić Babić i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.
Lider SNSD-a Milorad Dodik pozdravljen je velikim aplauzom na konferenciji, a najavio ga je ministar za dijasporu i borbu protiv antisemitizma Amihai Čikli.
Međunarodna konferencija o borbi protiv antisemitizma predstavlja centralni događaj kojim se iz Izraela šalje poruka svijetu uoči Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta. Domaćin konferencije je Čikli.
Glavni događaj večeri je uvodno obraćanje premijera Izraela Benjamina Netanjahua, koji će govoriti o izazovima sa kojima se jevrejski narod i Izrael suočavaju danas, kao i o važnosti očuvanja istorijske istine.
