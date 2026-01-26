Dodik: Apelacija SDA I DF za provjeru ustavnosti Vlade Srpske još jedna zla namjera političkog Sarajeva

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da zahtjev koji su krnjem Ustavnom sudu BiH uputili SDA i Demokratski front za provjeru ustavnosti izbora Vlade Republike Srpske još jedna zla namjera i pokušaj da se uništi Republika Srpska.

"Mi treba da radimo svoj posao, a oni svoj. Oni imaju zle namjere, pokušavaju da unište Srpsku, stalno to govore", kaže Dodik.

Dodaje medijski prostor ne treba ispunjavati njihovim inicijativama.

"Ovdje / u Izraelu/ se vidi šta su globalni problemi, muslimani u BiH, hoće jednu imaginaciju, oni misle da je BiH. Oni ne znaju da naprave državu, ne možete eliminisati jedan narod, da bi napravili državu. Srpski narod je autohton narod, nećete uništiti naš napor da imamo državu", kaže Dodik.

Podsjećamo, Dodik je sa v.d. predsjednika Republike Srpske Anom Trišić Babić održao sastanak sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom, te prisustvovao prestižnom predavanju u Jerusalimu "Ze’ev Jabotinsky Lecture", koje se održava u službenoj Rezidenciji predsjednika Izraela.