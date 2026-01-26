Trišić Babić: Posjeta Izrealu započela na velika vrata - sastankom sa predsjednikom

V.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, zajedno sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom, istakla je nakon sastanka sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom, da je posjeta Izrealu počela na velika vrata - sastankom sa predsjednikom.

"Zaista smo zadovoljni, Hercog je obavješten svemu što se dešava u BiH, današnje predavanje je njihov dan koji se redovno održava", ističe Trišić Babić.

Ona je dodala da današnjim početkom posjete, svi ostali sastanci idu u pravcu jačanja saradnje.