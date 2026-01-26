Dodik: Republika Srpska ostaje iskren prijatelj Izraela

Izvor:
ATV
26.01.2026
18:16
Komentari:1
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je nakon sastanka sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom da srpski i jevrejski narod dijele iskustvo stradanja, ali i snagu opstanka i nepokolebljivu volju da sačuvaju svoj identitet.
"Republika Srpska ostaje iskren prijatelj Izraela, zasnovan na poštovanju, istini i solidarnosti. Takva prijateljstva nisu prolazna politika, već trajna veza naroda koji znaju šta znači boriti se da ostanu svoji", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".
Dodik je naveo da su se on i vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić sastali sa Hercogom, državnikom koji dostojanstveno predstavlja narod bogate istorije i snažnog identiteta.
Svijet
U padu aviona poginulo sedam osoba
"Razgovarali smo o jačanju prijateljskih odnosa, međusobnom razumijevanju i vrijednostima koje povezuju naše narode - slobodi, sigurnosti i pravu da sami odlučujemo o svojoj budućnosti", naglasio je Dodik.
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik borave u višednevnoj zvaničnoj posjeti Izraelu, gdje će imati niz značajnih sastanaka sa izraelskim zvaničnicima.
Ana Trišić Babić i ja sastali smo se s predsjednikom Države Izrael Isakom Hercogom @Isaac_Herzog , državnikom koji dostojanstveno predstavlja narod bogate istorije i snažnog identiteta.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) January 26, 2026
Razgovarali smo o jačanju prijateljskih odnosa, međusobnom razumijevanju i vrijednostima koje… pic.twitter.com/gfpCuIZSXy
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h4
Republika Srpska
3 h10
Najnovije
Najčitanije
19
46
19
44
19
40
19
38
19
37
Trenutno na programu