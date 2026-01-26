Dodik: Republika Srpska ostaje iskren prijatelj Izraela

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je nakon sastanka sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom da srpski i jevrejski narod dijele iskustvo stradanja, ali i snagu opstanka i nepokolebljivu volju da sačuvaju svoj identitet.

"Republika Srpska ostaje iskren prijatelj Izraela, zasnovan na poštovanju, istini i solidarnosti. Takva prijateljstva nisu prolazna politika, već trajna veza naroda koji znaju šta znači boriti se da ostanu svoji", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik je naveo da su se on i vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić sastali sa Hercogom, državnikom koji dostojanstveno predstavlja narod bogate istorije i snažnog identiteta.

Svijet U padu aviona poginulo sedam osoba

"Razgovarali smo o jačanju prijateljskih odnosa, međusobnom razumijevanju i vrijednostima koje povezuju naše narode - slobodi, sigurnosti i pravu da sami odlučujemo o svojoj budućnosti", naglasio je Dodik.

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik borave u višednevnoj zvaničnoj posjeti Izraelu, gdje će imati niz značajnih sastanaka sa izraelskim zvaničnicima.