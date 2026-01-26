U padu aviona poginulo sedam osoba

Sedam ljudi je poginulo, a jedna osoba je teško povrijeđena kada se privatni avion srušio prilikom polijetanja sa aerodroma u Bangoru, u američkoj državi Mejn, saopštila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo.

Avion "bombardijer čelendžer 600", sa osam ljudi, srušio se u vrijeme kada je oblast Nova Engleska i veći dio zemlje suočen sa ogromnom zimskom olujom.

Prema izvještaju, avion se nakon pada prevrnuo i zapalio. Za sada nije poznat identitet žrtava.

Aerodrom, udaljen oko 300 kilometara sjeverno od Bostona, zatvoren je nakon nesreće, javio je AP. Snježne padavine su u vrijeme nesreće bile obilne, kao i u mnogim drugim dijelovima SAD.