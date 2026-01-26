Logo
Tramp šalje izaslanika u Minesotu: Strog, ali pravedan

Izvor:

SRNA

26.01.2026

16:24

Komentari:

0
Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО
Foto: Tanjug/AP/Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da večeras šalje šefa američke granične službe Toma Homana u Minesotu nakon nedavne fatalne pucnjave i protesta u toj državi.

"Večeras šaljem Toma Homana u Minesotu. Nije bio uključen u tu oblast, ali on poznaje i voli mnoge ljude tamo. Tom je strog, ali pravedan i odgovaraće direktno meni", napisao je Tramp na mreži "Trut sošl".

On je dodao da je u toku posebna istraga o prevari vrijednoj 20 milijardi dolara u Minesoti i sugerisao da je taj slučaj barem djelimično odgovoran za proteste.

policija hrvatska

Region

Teška saobraćajna nesreća: Automobil prepolovljen od sudara, među povrijeđenima i dijete

U subotu je federalni agent ubio jednog stanovnika Mineapolisa. Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost saopštilo je da je policajac granične patrole pucao na čovjeka jer se uplašio za život.

Policijski službenici su vršili raciju u potrazi za nelegalnim i migranatima kada im je prišao čovjek sa pištoljem. Pošto nije uspio da ga razoruža, policajac je bio primoran da puca, saopštilo je Ministarstvo.

U Mineapolisu se nastavljaju masovne demonstracije protiv službenika Imigracione i carinske službe ICE. Teška oprema je raspoređena na ulicama, a demonstranti su podigli barikade.

