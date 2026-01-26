Razbijene mreže trgovine ljudima: Djevojku prodali starcu, dijete oteto zbog organa

Globalna policijska operacija protiv trgovine ljudima, koju je koordinisao Interpol, dovela je do hapšenja više od 3.700 osumnjičenih i zaštitom više od 4.400 potencijalnih žrtava širom svijeta, potvrđeno je u ponedjeljak iz sjedišta međunarodne policijske organizacije u Lionu.

Operacija pod nazivom Liberterra III odvijala se od 10. do 21. novembra 2025. godine u 119 zemalja, a učestvovalo je više od 14.000 pripadnika snaga reda, precizirala je u saopštenju Međunarodna organizacija kriminalističke policije, čije je sjedište u Lionu u Francuskoj.

Prema prvim izvještajima koje su poslale zemlje učesnice, privedeno je 3.744 osumnjičenih, od kojih više od 1.800 zbog krivičnih djela povezanih sa trgovinom ljudima i krijumčarenjem migranata. Otvoreno je više od 720 novih istraga, od kojih je veliki broj još u toku, dodala je organizacija.

„Te kriminalne grupe su veoma otporne i brzo su se prilagodile, pa stoga snage reda moraju učiniti isto“, rekao je direktor Interpolovog odjeljenja za organizovani i novonastali kriminal Dejvid Kaunter na konferenciji za medije.

Operacija Liberterra je, pored toga, omogućila zaštitu 4.414 potencijalnih žrtava trgovine ljudima i otkrivanje 12.992 migranta u neregularnoj situaciji.

Slučajevi koji uključuju južnoameričke i azijske žrtve u Africi svjedoče o evoluciji dinamike trgovine, što je suprotno istorijski uočenim obrascima, odnosno slanju afričkih žrtava u inostranstvo, navodi se u saopštenju.

Iako se seksualno iskorišćavanje i dalje široko prijavljuje, prisilni rad i kriminal su u jasnom porastu, uz slučajeve kućnog ropstva i uzimanja organa.

Među navedenim žrtvama nalaze se djeca koja su radila u staklani u Belizeu, mlada djevojka prodata 73-godišnjem muškarcu u Salvadoru i osmogodišnji dječak otet u Mozambiku radi trgovine organima, precizira se u dokumentu.

U Kostariki je uhapšen muškarac nadimka El Gordo, optužen da je prisiljavao maloljetnice iz tehničke škole na snimanje video-snimaka seksualnog sadržaja, a u Brazilu je razbijena transnacionalna mreža krijumčara migranata povezana sa Pakistanom, Avganistanom, Meksikom i Sjedinjenim Američkim Državama, navodi Interpol.

U Peruu je policija stala na put zlodelima kriminalne grupe osumnjičene za ilegalno prebacivanje trideset venecuelanskih migranata, među kojima je bilo šestoro maloljetnika, u Čile.

U Aziji su sprovedene akcije protiv navodnih centara za internet-prevare, na primjer zatvaranje kompleksa u Mjanmaru u kojem se nalazilo oko 450 osoba.

