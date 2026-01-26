Ratna mornarica ide na Iran? "Blizu je"

Visoki američki zvaničnik potvrdio je Foks njuz da udarna grupa Ratne mornarice na čelu sa nosačem aviona "Ju-es-es Abraham Linkoln" još nije stigla u zonu odgovornosti Centralne komande (CENTCOM) SAD u Indijskom okeanu, ali da je blizu.

"Blizu je, ali tehnički još nije u (zoni odgovornosti) CENTCOM", kazao je izvor američke televizije.

CENTCOM je odgovoran za akcije američke vojske na Bliskom istoku, u centralnoj i djelimično južnoj Aziji, a izjava zvaničnika bi trebalo da znači da nosač aviona i podmornica i bojni brodovi naoružani navođenim raketama koji prate "Ju-es-es Abraham Linkoln" još nije u poziciji da napadne Iran.

Svijet Upozorili SAD: To znači sveopšti rat; "Nećemo vam dozvoliti nuklearno oružje"

Njujork post navodi da će, kada udarna grupa sa nosačem aviona uđe u zonu operacija CENTCOM, što bi trebalo da se desi uskoro, proći još nekoliko dana prije nego što bude potpuno spremna za napad.

Kameron Čel, izvršni direktor i suosnivač kompanije "Draganflaj", rekao je za Foks njuz da američka amada, za koju je američki predsjednik Donald Tramp krajem prošle sedmice kazao da se kreće ka Bliskom istoku nakon što je sredinom mjeseca krenuo iz Južnog kineskog mora, mogla da se suoči s ozbiljnom prijetnjom od iranskih dronova koji bi je napali u rojevima.

Svijet Iz Irana odgovorili Trampu: Bilion dolara vaših investicija je u dometu naših raketa

Ovaj vodeći stručnjak za vojne dronove upozorio je da sve veće oslanjanje Irana na jeftine bespilotne sisteme predstavlja vjerodostojnu opasnost za skupocjena plovila američke Ratne mornarice, uključujući udarnu grupu na čelu sa nosačem aviona "Ju-es-es Abraham Linkoln".

"Iranski dronovi svi zajedno vrijede dobrih nekoliko desetina miliona dolara. Uparivanjem jeftinih bojevih glava sa jeftinim platformama koje ih nose, u suštini daljinski pilotiranim letjelicama, Iran je razvio efikasnu asimetričnu prijetnju visokosofisticiranim vojnim sistemima", kazao je Čel.

Svijet Tramp: Masivna flota vojnih brodova SAD kreće se ka Iranu

On je rekao da Iran može da lansira veliki broj relativno prostih dronova direktno na brodove američke Ratne mornarice, stvarajući takvim napadima efekat "zagušenja" kojim bi mogli da nadvladaju tradicionalnu protivvazdušnu odbranu (PVO).

- Ako se stotine lansiraju u kratkom vremenskom periodu, neki će gotovo sigurno proći. Moderni odbrambeni sistemi nisu u osnovi osmišljeni da se suprotstave toj vrsti napada zagušenja. Kada su u pitanju američki brodovi koji operišu u blizini Irana, bojni brodovi su glavne mete (Irana) - ocenio je Čel.

Ali Hamnei se sakrio u bunker

Džeruzalem post je objavio, pozivajući se na opozicioni Iran internešenel, da se ajatolah Ali Hamnei navodno sakrio u bunker iz straha da će biti meta američkih vazdušnih napada dok se "Ju-es-es Abraham Linkoln" približava Persijskom zalivu.

Svijet Nakon upozorenja Trampa: Iran otkazao 800 pogubljenja

Navodi se da se 80-godišnji vrhovni vođa preselio se u utvrđeno sklonište u Teheranu povezano sa nizom složenih podzemnih tunela nakon što su visoki vojni zvaničnici upozorili na sve veću verovatnoću neposrednog američkog napada nakon gušenja protesta u Iranu.

Vrhovni vođa Irana je navodno ostavio svog najmlađeg sina Masuda Hamneija (53) i zadužio ga da upravlja Islamskom Republikom.

(Kurir)