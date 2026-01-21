Logo
Large banner

Tramp zaprijetio: Bićete zbrisani sa lica zemlje

Izvor:

Agencije

21.01.2026

08:57

Komentari:

0
Доналд Трамп предсједник САД-а
Foto: Alex Brandon/Tanjug/AP

Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je Iran da će na kontinuirane prijetnje atentatom na njega, koje upućuju lideri u Teheranu, biti odgovoreno "dizanjem te zemlje u vazduh"

- Pa, ne bi trebalo to da rade, ali sam im to stavio do znanja. Šta god da se desi, dići ćemo u vazduh cijelu zemlju, cijela zemlja će biti dignuta u vazduh. Ali, imam veoma čvrsta uputstva. Šta god da se desi, zbrisaće ih sa lica ove zemlje - rekao je Tramp za Njuz nejšn, prenosi "Hil".

Олга Даниловић

Tenis

Olga Danilović ispala sa Australijan opena

Tramp je ranije rekao da je ostavio instrukcije da SAD unište Iran, ukoliko ta zemlja izvrši atentat na njega.

- Nisu to uradili i bilo bi užasno za njih da to urade. Ne zbog mene, ako bi to uradili, bili bi zbrisani. To bi bio kraj. Ostavio sam uputstva, ako to urade, biće zbrisani, neće ništa ostati. I, ne bi trebalo da budu u stanju da to urade - istakao je Tramp.

On je upozorio da je napad na Iran na stolu nakon antivladinih protesta, u kojima je ubijeno više od 3.300 ljudi, u sukobima sa iranskim bezbjednosnim snagama.

Vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei optužio je SAD da kuju zavjeru protiv iranske vlade i da podržavaju proteste, navodeći da SAD pokušavaju da "progutaju Iran".

Мина Костић-вјеридба-21012026

Scena

Mina Kostić rekla ''da'': Kasper je zaprosio u emisiji uživo

- Ne namjeravamo da vodimo zemlju ka ratu. Međutim, nećemo tek tako pustiti kriminalce unutar zemlje. Gori od unutrašnjih kriminalaca su međunarodni kriminalci! Ni njih nećemo pustiti - napisao je ranije Hamnei u jednoj od nekoliko objava na društvenoj platformi Iks.

Zvaničnici obavještajne službe obavijestili su Trampa o navodnim prijetnjama protiv njega, tokom predsjedničke kampanje 2024. godine, a bivši državni tužilac Merik Garland je rekao da je zavjera bila odmazda za ubistvo iranskog generala Kasema Sulejmanija od strane Sjedinjenih Američkih Država 2020. godine, tokom Trampovog prvog predsjedničkog mandata.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Iran

Amerika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руска ПВО оборила 75 дронова над руским регионима

Svijet

Ruska PVO oborila 75 dronova nad ruskim regionima

29 min

0
Хороскоп за самце за 2026. годину: Звијезде откривају шта вас чека

Ljubav i seks

Horoskop za samce za 2026. godinu: Zvijezde otkrivaju šta vas čeka

30 min

0
Сарајево смог магла

Gradovi i opštine

Vazduh vrlo nezdrav u ovim gradovima

32 min

0
Маја је умрла 3 пута у земљотресу: Била сам жива затрпана

Zdravlje

Maja je umrla 3 puta u zemljotresu: Bila sam živa zatrpana

34 min

0

Više iz rubrike

Руска ПВО оборила 75 дронова над руским регионима

Svijet

Ruska PVO oborila 75 dronova nad ruskim regionima

29 min

0
Бивши премијер осуђен на 23 године затвора

Svijet

Bivši premijer osuđen na 23 godine zatvora

48 min

0
Орбан: Руски гас је најјефтинији и најважнији извор енергије за Мађарску

Svijet

Orban: Ruski gas je najjeftiniji i najvažniji izvor energije za Mađarsku

1 h

0
Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanjahu prihvatio Trampov poziv u Odbor za mir u Gazi

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

15

U Sarajevu tokom noći izgorjela dva automobila

09

15

Zapaljena dva auta, požar prijetio zgradama

09

11

Razbojnik napao radnicu, pa pobjegao zbog jednog njenog poteza

09

05

Kataklizma: Ulice pod vodom, zatvorene škole, stotine ljudi evakuisano

08

57

Tramp zaprijetio: Bićete zbrisani sa lica zemlje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner