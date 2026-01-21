Tramp zaprijetio: Bićete zbrisani sa lica zemlje

Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je Iran da će na kontinuirane prijetnje atentatom na njega, koje upućuju lideri u Teheranu, biti odgovoreno "dizanjem te zemlje u vazduh"

- Pa, ne bi trebalo to da rade, ali sam im to stavio do znanja. Šta god da se desi, dići ćemo u vazduh cijelu zemlju, cijela zemlja će biti dignuta u vazduh. Ali, imam veoma čvrsta uputstva. Šta god da se desi, zbrisaće ih sa lica ove zemlje - rekao je Tramp za Njuz nejšn, prenosi "Hil".

Tenis Olga Danilović ispala sa Australijan opena

Tramp je ranije rekao da je ostavio instrukcije da SAD unište Iran, ukoliko ta zemlja izvrši atentat na njega.

- Nisu to uradili i bilo bi užasno za njih da to urade. Ne zbog mene, ako bi to uradili, bili bi zbrisani. To bi bio kraj. Ostavio sam uputstva, ako to urade, biće zbrisani, neće ništa ostati. I, ne bi trebalo da budu u stanju da to urade - istakao je Tramp.

On je upozorio da je napad na Iran na stolu nakon antivladinih protesta, u kojima je ubijeno više od 3.300 ljudi, u sukobima sa iranskim bezbjednosnim snagama.

Vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei optužio je SAD da kuju zavjeru protiv iranske vlade i da podržavaju proteste, navodeći da SAD pokušavaju da "progutaju Iran".

Scena Mina Kostić rekla ''da'': Kasper je zaprosio u emisiji uživo

- Ne namjeravamo da vodimo zemlju ka ratu. Međutim, nećemo tek tako pustiti kriminalce unutar zemlje. Gori od unutrašnjih kriminalaca su međunarodni kriminalci! Ni njih nećemo pustiti - napisao je ranije Hamnei u jednoj od nekoliko objava na društvenoj platformi Iks.

Zvaničnici obavještajne službe obavijestili su Trampa o navodnim prijetnjama protiv njega, tokom predsjedničke kampanje 2024. godine, a bivši državni tužilac Merik Garland je rekao da je zavjera bila odmazda za ubistvo iranskog generala Kasema Sulejmanija od strane Sjedinjenih Američkih Država 2020. godine, tokom Trampovog prvog predsjedničkog mandata.