Logo
Large banner

Cijene nafte i dalje rastu

Izvor:

Telegraf

03.03.2026

08:23

Komentari:

0
Цијене нафте и даље расту
Foto: Pixabay

Cijene nafte porasle su treći dan zaredom u utorak, jer su prijetnje u pomorskom saobraćaju povećale strah od poremećaja snabdijevanja iz ključnog regiona proizvođača na Bliskom istoku.

Fjučersi Brent sirove nafte iznosili su 79,44 dolara po barelu, što je porast za 1,70 dolara, ili 2,2%.

илу-авион-26022026

Svijet

Let Dubai - Beograd bio najpraćeniji na svijetu

Američka sirova nafta West Texas Intermediate skočila je za 1,17 dolara, ili 1,6%, na 72,40 dolara po barelu.

Podijeli:

Tagovi :

Nafta

cijena nafte

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Прво оглашавање Јелене Томашевић након што се срушила на бини: Ово је њена дијагноза

Scena

Prvo oglašavanje Jelene Tomašević nakon što se srušila na bini: Ovo je njena dijagnoza

2 h

0
ХОРОР Отац испред зграде пронашао сина (17) у локви крви, љекари му се боре за живот

Hronika

HOROR Otac ispred zgrade pronašao sina (17) u lokvi krvi, ljekari mu se bore za život

2 h

0
Пси напали жену која их је чувала, морала да интервенише и полиција

Hronika

Psi napali ženu koja ih je čuvala, morala da interveniše i policija

2 h

0
Венс открио шта је циљ операције "Епски бијес"

Svijet

Vens otkrio šta je cilj operacije "Epski bijes"

2 h

0

Više iz rubrike

Катар, Доха главни град

Ekonomija

Katar obustavio proizvodnju tečnog prirodnog gasa, novi rast cijena na berzama

16 h

1
Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља

Ekonomija

Dobre najave iz Ministarstva za poljoprivrednike u Srpskoj

21 h

0
Експерти: Цијена нафте би могла да премаши 100 долара за барел

Ekonomija

Eksperti: Cijena nafte bi mogla da premaši 100 dolara za barel

21 h

0
Пумпаџије у БиХ већ ступиле на сцену: Одлетјело и до пола марке

Ekonomija

Pumpadžije u BiH već stupile na scenu: Odletjelo i do pola marke

21 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

21

Francuska šalje ratni brod na Kipar?

10

15

Vinisijus ponovo divljao: Vukao igrača po travi pa htio da se bije

10

13

Keba trebao da snimi ovaj veliki hit Snežane Đurišić

10

11

Tijelo žene pronađeno u kući: Ubijena zbog novca?

10

00

Ojadila kladionicu za preko 150.000 evra: Sve rješavala u ''dva klika''

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner