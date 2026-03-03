Cijene nafte i dalje rastu

Izvor:
Telegraf
03.03.2026
08:23
Komentari:0
Cijene nafte porasle su treći dan zaredom u utorak, jer su prijetnje u pomorskom saobraćaju povećale strah od poremećaja snabdijevanja iz ključnog regiona proizvođača na Bliskom istoku.
Fjučersi Brent sirove nafte iznosili su 79,44 dolara po barelu, što je porast za 1,70 dolara, ili 2,2%.
Svijet
Let Dubai - Beograd bio najpraćeniji na svijetu
Američka sirova nafta West Texas Intermediate skočila je za 1,17 dolara, ili 1,6%, na 72,40 dolara po barelu.
Scena
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Svijet
2 h0
Ekonomija
16 h1
Ekonomija
21 h0
Ekonomija
21 h0
Ekonomija
21 h1
Najnovije
Najčitanije
10
21
10
15
10
13
10
11
10
00
Trenutno na programu