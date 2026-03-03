Cijene nafte i dalje rastu

Cijene nafte porasle su treći dan zaredom u utorak, jer su prijetnje u pomorskom saobraćaju povećale strah od poremećaja snabdijevanja iz ključnog regiona proizvođača na Bliskom istoku.

Fjučersi Brent sirove nafte iznosili su 79,44 dolara po barelu, što je porast za 1,70 dolara, ili 2,2%.

Američka sirova nafta West Texas Intermediate skočila je za 1,17 dolara, ili 1,6%, na 72,40 dolara po barelu.