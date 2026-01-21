Premijer Mađarske Viktor Obran rekao je da se od početka sukoba u Ukrajini bori da Mađarskoj ne budu odsječena ruska energetska područja.

- To nije stvar ukusa ili sklonosti. Radimo to zato što je ovo najjeftiniji i najvažniji izvor energije za Mađarsku. Ako nema ruskog gasa, nema smanjenja računa za komunalne usluge. Ako nema ruske nafte, cijena benzina će skočiti. Možete brbljati o misterioznim tehničkim rešenjima, ali to su činjenice - naglasio je Obran.

Kako je naveo, njegovi protivnici iz "Tise" najavili su da će se rešiti ruskog gasa i dodao njih jedino zanima briselski plan.

- Sada znamo zašto su poslati, da sprovedu ono što je planirano u Briselu naveo je Orban.

Takođe, mađarski ministar spoljnih poslova i spoljnoekonomskih odnosa Peter Sijarto izjavio je da će Mađarska opozicija, u slučaju dolaska na vlast nakon parlamentarnih izbora u aprilu 2026. godine, odustati od nafte i gasa iz Rusije, što će imati tragične posljedice po mađarsku ekonomiju, prenose RIA Novosti.

Komentarišući imenovanje bivšeg potpredsjednika mađarskog ogranka američke kompanije "Šel" Ištvana Kapitanja za "eksperta za energetiku i ekonomski razvoj" opozicione mađarske stranke "Tisa", Sijarto je izjavio da je on "delegiran" u "stranku briselskih namjesnika" sa jasno određenim ciljem.

- Potpuno je jasno da je potpredsjedniku povjeren sljedeći zadatak, koji je postavio Brisel: da obustavi isporuke jeftine ruske nafte i prirodnog gasa Mađarskoj. Svi znamo da će takva odluka imati tragične posljedice po Mađarsku, mađarske porodice i mađarsku ekonomiju - istakao je Sijarto u video-obraćanju objavljenom na Fejsbuku.

Prema njegovim riječima, u tom slučaju troškovi komunalnih usluga za mađarske porodice porasli bi tri puta.

- Sredstva za život porodica i rad fabrika, a samim tim i radna mjesta, biće ugroženi ako potpredsjednik Kapitanj izvrši nalog koji mu je dao Brisel i obustavi isporuke jeftine ruske nafte i prirodnog gasa Mađarskoj - naglasio je Sijarto.