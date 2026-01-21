Logo
Large banner

Orban: Ruski gas je najjeftiniji i najvažniji izvor energije za Mađarsku

Izvor:

Agencije

21.01.2026

08:13

Komentari:

0
Орбан: Руски гас је најјефтинији и најважнији извор енергије за Мађарску
Foto: Tanjug/AP

Premijer Mađarske Viktor Obran rekao je da se od početka sukoba u Ukrajini bori da Mađarskoj ne budu odsječena ruska energetska područja.

- To nije stvar ukusa ili sklonosti. Radimo to zato što je ovo najjeftiniji i najvažniji izvor energije za Mađarsku. Ako nema ruskog gasa, nema smanjenja računa za komunalne usluge. Ako nema ruske nafte, cijena benzina će skočiti. Možete brbljati o misterioznim tehničkim rešenjima, ali to su činjenice - naglasio je Obran.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Svijet

Netanjahu prihvatio Trampov poziv u Odbor za mir u Gazi

Kako je naveo, njegovi protivnici iz "Tise" najavili su da će se rešiti ruskog gasa i dodao njih jedino zanima briselski plan.

- Sada znamo zašto su poslati, da sprovedu ono što je planirano u Briselu naveo je Orban.

Takođe, mađarski ministar spoljnih poslova i spoljnoekonomskih odnosa Peter Sijarto izjavio je da će Mađarska opozicija, u slučaju dolaska na vlast nakon parlamentarnih izbora u aprilu 2026. godine, odustati od nafte i gasa iz Rusije, što će imati tragične posljedice po mađarsku ekonomiju, prenose RIA Novosti.

беба-09092025

Društvo

Srpska bogatija za 18 beba

Komentarišući imenovanje bivšeg potpredsjednika mađarskog ogranka američke kompanije "Šel" Ištvana Kapitanja za "eksperta za energetiku i ekonomski razvoj" opozicione mađarske stranke "Tisa", Sijarto je izjavio da je on "delegiran" u "stranku briselskih namjesnika" sa jasno određenim ciljem.

- Potpuno je jasno da je potpredsjedniku povjeren sljedeći zadatak, koji je postavio Brisel: da obustavi isporuke jeftine ruske nafte i prirodnog gasa Mađarskoj. Svi znamo da će takva odluka imati tragične posljedice po Mađarsku, mađarske porodice i mađarsku ekonomiju - istakao je Sijarto u video-obraćanju objavljenom na Fejsbuku.

Prema njegovim riječima, u tom slučaju troškovi komunalnih usluga za mađarske porodice porasli bi tri puta.

ајкула

Svijet

Poznato stanje dječaka kog je napala ajkula

- Sredstva za život porodica i rad fabrika, a samim tim i radna mjesta, biće ugroženi ako potpredsjednik Kapitanj izvrši nalog koji mu je dao Brisel i obustavi isporuke jeftine ruske nafte i prirodnog gasa Mađarskoj - naglasio je Sijarto.

Podijeli:

Tagovi:

Viktor Orban

Mađarska

ruski gas

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп: Америка има оружје за које нико не зна

Svijet

Tramp: Amerika ima oružje za koje niko ne zna

1 h

0
Избаците отрове из организма: Кашика овог уља је спас

Savjeti

Izbacite otrove iz organizma: Kašika ovog ulja je spas

1 h

0
Пјевачица Јелена Карлеуша

Scena

Karleuša otkrila: Duško ne plaća - da je živ i zdrav i što dalje od mene

1 h

0
Француска тражи вjежбу НАТО-а на Гренланду

Svijet

Francuska traži vježbu NATO-a na Grenlandu

1 h

0

Više iz rubrike

Бењамин Нетанјаху

Svijet

Netanjahu prihvatio Trampov poziv u Odbor za mir u Gazi

1 h

0
Познато стање дјечака ког је напала ајкула

Svijet

Poznato stanje dječaka kog je napala ajkula

1 h

0
Трамп: Америка има оружје за које нико не зна

Svijet

Tramp: Amerika ima oružje za koje niko ne zna

1 h

0
Француска тражи вjежбу НАТО-а на Гренланду

Svijet

Francuska traži vježbu NATO-a na Grenlandu

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

11

Razbojnik napao radnicu, pa pobjegao zbog jednog njenog poteza

09

05

Kataklizma: Ulice pod vodom, zatvorene škole, stotine ljudi evakuisano

08

57

Tramp zaprijetio: Bićete zbrisani sa lica zemlje

08

48

Olga Danilović ispala sa Australijan opena

08

47

Mina Kostić rekla ''da'': Kasper je zaprosio u emisiji uživo

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner