Francuska traži vježbu NATO-a na Grenlandu

21.01.2026

07:43

Foto: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Nakon ponovljenih prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa da želi da pripoji Grenland Sjedinjenim Američkim Državama, Francuska je zatražila vježbu NATO-a na tom arktičkom ostrvu, saopštila je Jelisejska palata.

Francuska je saopštila da je spremna da učestvuje u vježbi NATO-a na Grenlandu, prenosi televizija BFM.

Поледица

Društvo

Poledica u višim predjelima, u kotlinama magla

Tramp je od početka svog drugog mandata više puta ponovio da želi da SAD pripoje Grenland, koji je danska autonomna teritorija, navodeći da za to postoje bezbjednosni razlozi.

