Francuska traži vježbu NATO-a na Grenlandu

Nakon ponovljenih prijetnji američkog predsjednika Donalda Trampa da želi da pripoji Grenland Sjedinjenim Američkim Državama, Francuska je zatražila vježbu NATO-a na tom arktičkom ostrvu, saopštila je Jelisejska palata.
Francuska je saopštila da je spremna da učestvuje u vježbi NATO-a na Grenlandu, prenosi televizija BFM.
Tramp je od početka svog drugog mandata više puta ponovio da želi da SAD pripoje Grenland, koji je danska autonomna teritorija, navodeći da za to postoje bezbjednosni razlozi.
