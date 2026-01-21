Ubijenu ženu stavio u zamrzivač i pokrio hranom: Otkriveni strašni detalji

Više javno tužilaštvo u Leskovcu naložilo je psihijatrijsko vještačenje Dalibora Demirovića (43) iz Pečenjevca, koji je osumnjičen da je 2.novembra 2025.godine ubio nevjenčanu suprugu Katarinu G. (36) u porodičnoj kući u ovom selu kod Leskovca a potom njeno tijelo sakrio u zamrzivaču, saznaje "Blic".

Veliki broj svjedoka dao je iskaze u tužilaštvu a očekuje se nalaz psihijatara koji bi svakako mogao da odredi dalji tok krivičnog postupka koji se vodi protiv Demirovića.

Naime, ukoliko se utvrdi da je osumnjičeni bio uračunljiv i da je tijelo ubijene žene sakrio kako bi dobio na vremenu za bjekstvo, to bi mu u velikoj mjeri utrlo put ka maksimalnoj kazni za teško ubistvo. U suprotnom, ako se utvrdi da nije bio uračunljiv to bi možda moglo da ukaže na neko psihičko oboljenje, što bi povelo krivični postupak u drugom smjeru, ka eventualnom liječenju umjesto zatvora.

Ubistvo u selu Pečenjevce kod Leskovca otkriveno je nakon što se osumnjičeni Dalibor Demirović povjerio rođenom bratu šta je učinio.

“Nakon ubistva za koje se sumnjiči, Dalibor je pozvao brata Denisa i rekao mu šta je učinio. Brat je provirio u sobu i vidio noge žene koja je nepomično ležala na podu. Kada je čuo od brata da je udavio nevenčanu suprugu, on se uplašio i pobjegao kod rođaka u Bojnik odakle je pozvao policiju i prijavio ubistvo. Međutim, kada je patrola policije došla u porodičnu kuću Demirovića u selu Pečenjevce nisu u sobi zatekli tijelo”, priča izvor “Blica”.

Ubijena žena pronađena u zamrzivaču bez odjeće

Tijelo ubijene žene pronađeno je tek nakon detaljnog pretresa sprata kuće u kojoj živi Dalibor.

“Dalibor je tijelo ubijene žene pokrio kesama sa zamrznutom hranom tako da se na prvi pogled nije vidjelo. Prilikom detaljnog, pretresa kuće, ispod kesa sa hranom, forenzičari su otkrili tijelo ubijene žene koja je stavljena u zamrzivač bez odjeće”, kaže izvor.

Prema nezvaničnim informacijama, tijelo ubijene žene je pronađeno tek poslije više od pet časova od prvog pregleda, tako da je osumnjičeni za ubistvo dobio dovoljno vremena da pobjegne sa mjesta zločina. Zašto je, međutim, skinuo odjeću sa ubijene žene, za sada može samo da se nagađa.

“Ukoliko se pokaže da je to učinio da bi dobio na vremenu - to će značiti da je postupao svjesno i sa umišljajem. To bi mu znatno otežalo položaj u daljem toku istrage. Ako se pak pokaže da je ovaj potez bio posljedica psihičkog oboljenja i eventualne neuračunljivosti, osumnjičeni bi, umjesto doživotne robije, mogao da završi na psihijatrijskom liječenju. Veštaci će zasigurno dati ključni nalaz”, dodaje sagovornik.

U Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu kažu da je dostavljen obdukcioni zapisnik za pokojnu Katarinu G., da je zatraženo psihijatrijsko vještačenje osumnjičenog ali da nalaz psihijatara još nije bio dostavljen tužilaštvu.

Veliki broj policajaca tragao za osumnjičenim

"Istraga protiv Dalibora Demirovića je u toku. Veći broj svjedoka, čije je saslušanje bilo predviđeno za 23.decembar, saslušano je. Saslušanje ostalih svedoka zakazano je za 26.januar 2026. godine. Donijeta je naredba za psihijatrijsko vještačenje osumnjičenog, ali nalaz nije dostavljen Višem javnom tužilaštvu u Leskovcu", navela je za "Blic" glavni javni tužilac VJT u Leskovcu Ljiljana Zlatanović - Janković.

Brat Denis i roditelji Dalibora Demirovića

“Odem ja gore, on otvori vrata i kaže: "Gledaj". Od vrata vidim samo noge na zemlji... "Šta si ovo uradio?", pitam ga. Kaže: "Ubio sam je". Pitam ga: "Kako si je ubio, jesi li normalan?", a on kaže: "Morao sam da je ubijem dojadila mi je", ispričao je Denis za "Blic".

"Zadavio sam je, uđi da vidiš"

Denis je ispričao da mu je brat rekao i kako je počinio zločin.

“Kako si je ubio?, pitao sam ga, a on kaže: "Zadavio sam je, uđi vidiš". Ja sam gledao samo sa vrata, nisam htio da uđem. Ona je ležala na podu vidio sam noge do koljena i tijelo kako nepomično leži. Došao kod mene i rekao je: "Uzeću ti patike i rakiju.". Šta da mu kažem nego da uzme. Mislio sam uzmi sve, samo da pobjegnem”, povjerio se Denis.

Svađali se svaki dan

Denis je ispričao da Dalibor ima petoro djece iz prvog braka i jedno dijete sa Katarinom koje je kod Katarinine majke.

“Skoro dve godine živjeli su zajedno. Ona je povremeno odlazila i dolazila. Oni su se svađali bukvalno svaki dan ali on kada se svađa sa njom on se ne čuje samo se ona čuje. Prijavljivali su jedno drugo za nasilje ali ovako nešto nikom nije palo na pamet da može da se desi”, naveo je Denis za "Blic"

Dalibor je uhapšen 6.novembra nakon intenzivne policijske potrage. Prema nezvaničnim informacijama, on se skrivao u komšiluku, u jednoj napuštenoj kući, nedaleko od svoje kuće u kojoj je, kako se sumnja, počinio zločin.

U trenutku zločina Dalibor je bio u kućnom pritvoru. Naime, on je osuđen je na godinu dana kućnog zatvora zbog napada na policajce i sprječavanja službenog lica u vršenju dužnosti koje se dogodilo 2022. godine. Na policajce koji su došli da intervenišu po prijavi za nasilje u porodici on je gurnuo zid od giter blokova i obojici nanio lake tjelesne povrede. Nije prošlo mnogo, Demirović je opet napravio haos jer pretukao i komšiju zbog čega ga je Osnovni sud u Leskovcu osudio na 60 dana zatvora 8. novembra 2024.godine.