Prijedorčanina terete da je sa ženskom čarapom na glavi opljačkao pumpu

Osnovni sud u Prijedoru potvrdio je optužnicu M.P. iz Prijedora kojeg terete da je 2022. godine počinio dva razbojništva nad radnikom iste benzinske pumpe u tom gradu potvrđeno je za "Nezavisne novine".

On je optužen da je krivična d‌jela počinio 20. januara i 3. oktobra 2022. godine, uz prijetnju upotrebom vatrenog oružja.

U prvom slučaju terete ga da je maskiran ušao u unutrašnjost pumpe, a preko glave je imao žensku čarapu, obučen u maslinasto zelenu jaknu i donji dio trenerke plave boje.

On je kako se navodi u optužnici, u ruci držao gasni pištolj koji je nakon ulaska u poslovni prostor podigao prema radniku A. Š. i obratio mu se riječima: "Daj pare"

Dalje se dodaje da je držeći pištolj podignut prema oštećenom ponovo rekao "Daj sve pare" što je oštećeni A. Š. i učinio u strahu za svoj život, te je iz tri kase izvadio sav novac koji se u tom trenutku nalazio u njima i stavio ga na pult.

"Nakon toga je držeći i dalje pištolj podignut prema oštećenom, ponovio: 'Rekao sam ti da mi daš sve pare ' i tada je oštećeni iz lijevog džepa svog prsluka izvadio papirni novac i stavio ga na pult, na ostale pare. Osumnjičeni uzeo novac sa pulta, izašao iz poslovnog prostora benzinske pumpe i sa otuđenim novcem se uputio u nepoznatom pravcu", piše u optužnici.

Druga tačka ga tereti da je još jednom opljačkao A.Š. radnika benzinske pumpe.

Tada je, prema navodima optužnice bio maskiran tako što je preko glave imao obmotanu majicu zelene boje da mu se ne vidi lice i na taj način je prikrio svoj identitet.

Nosio je široku trenerku crne boje sa bijelim linijama i patike, dok je u ruci nosio gasni pištolj.

Optuženi je tada prišao pultu i podigao ga prema oštećenom A. Š. koji je potom iz straha za svoj život, iz kase i prsluka izvadio sav novac i stavio ga na pult.

Kako se navodi optuženi je uzeo novac i ponovo podigao pištolj prema oštećenom i rekao mu: "Sagni se, ne gledaj u mene", a potom izašao iz poslovnog prostora i sa otuđenim novcem.

Osumnjičeni je uhapšen 2023. godine, a pretresom stana koji je koristio policija je tada pronašla i oduzela gasni pištolj koji je kako se sumnjalo koristio tokom pljački.