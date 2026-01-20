Logo
Large banner

Prijedorčanina terete da je sa ženskom čarapom na glavi opljačkao pumpu

20.01.2026

12:51

Komentari:

0
Приједорчанина терете да је са женском чарапом на глави опљачкао пумпу
Foto: Pixabay

Osnovni sud u Prijedoru potvrdio je optužnicu M.P. iz Prijedora kojeg terete da je 2022. godine počinio dva razbojništva nad radnikom iste benzinske pumpe u tom gradu potvrđeno je za "Nezavisne novine".

On je optužen da je krivična d‌jela počinio 20. januara i 3. oktobra 2022. godine, uz prijetnju upotrebom vatrenog oružja.

U prvom slučaju terete ga da je maskiran ušao u unutrašnjost pumpe, a preko glave je imao žensku čarapu, obučen u maslinasto zelenu jaknu i donji dio trenerke plave boje.

On je kako se navodi u optužnici, u ruci držao gasni pištolj koji je nakon ulaska u poslovni prostor podigao prema radniku A. Š. i obratio mu se riječima: "Daj pare"

Dalje se dodaje da je držeći pištolj podignut prema oštećenom ponovo rekao "Daj sve pare" što je oštećeni A. Š. i učinio u strahu za svoj život, te je iz tri kase izvadio sav novac koji se u tom trenutku nalazio u njima i stavio ga na pult.

"Nakon toga je držeći i dalje pištolj podignut prema oštećenom, ponovio: 'Rekao sam ti da mi daš sve pare ' i tada je oštećeni iz lijevog džepa svog prsluka izvadio papirni novac i stavio ga na pult, na ostale pare. Osumnjičeni uzeo novac sa pulta, izašao iz poslovnog prostora benzinske pumpe i sa otuđenim novcem se uputio u nepoznatom pravcu", piše u optužnici.

Beba

Svijet

Horor prizor na granici: Mrtvo novorođenče pronađeno u torbi pored kante za smeće

Druga tačka ga tereti da je još jednom opljačkao A.Š. radnika benzinske pumpe.

Tada je, prema navodima optužnice bio maskiran tako što je preko glave imao obmotanu majicu zelene boje da mu se ne vidi lice i na taj način je prikrio svoj identitet.

Nosio je široku trenerku crne boje sa bijelim linijama i patike, dok je u ruci nosio gasni pištolj.

Optuženi je tada prišao pultu i podigao ga prema oštećenom A. Š. koji je potom iz straha za svoj život, iz kase i prsluka izvadio sav novac i stavio ga na pult.

Kako se navodi optuženi je uzeo novac i ponovo podigao pištolj prema oštećenom i rekao mu: "Sagni se, ne gledaj u mene", a potom izašao iz poslovnog prostora i sa otuđenim novcem.

Osumnjičeni je uhapšen 2023. godine, a pretresom stana koji je koristio policija je tada pronašla i oduzela gasni pištolj koji je kako se sumnjalo koristio tokom pljački.

Podijeli:

Tagovi:

Pljačka

benzinska pumpa

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Дјевојчицу покосио аутом током великог одмора

Hronika

Djevojčicu pokosio autom tokom velikog odmora

1 h

1
Полиција аутомобил

Hronika

U pretresu pronađen kilogram droge, uhapšena jedna osoba

1 h

0
Малољетник страдао у тешкој несрећи: Возио без возачке дозволе

Hronika

Maloljetnik stradao u teškoj nesreći: Vozio bez vozačke dozvole

1 h

0
Заплијењена роба

Hronika

UIO zaplijenila robu vrijednu 102.000 KM

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

25

Bugarski predsjednik podnio ostavku na tu fuknciju

13

19

Zahar o Goci Lazarević: "Nisam je prepoznao od botoksa"

13

16

Preminula pjevačica Beti Đorđević

13

05

Majka koja je kćerkicu (3) bacila u ledenu Savu dobila 15 godina zatvora

12

51

Prijedorčanina terete da je sa ženskom čarapom na glavi opljačkao pumpu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner