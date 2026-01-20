Logo
U pretresu pronađen kilogram droge, uhapšena jedna osoba

Izvor:

ATV

20.01.2026

11:56

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

Policija je uhapsila S. D. (40) nakon što je pronašla oko kilogram droge na području Tuzlanskog kantona.

Naime, pripadnici Federalne uprave policije su izvršili pretrese u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Tuzlanskog kantona, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, te po Naredbi Opštinskog suda u Živinicama, a tom prilikom su uhapsili S.D.

Дмитриј Песков

Svijet

Peskov: Prerano je govoriti

Kako je saopšteno iz FUP-a, prilikom provođenja radnje pretresa (osobe i vozila), pronađeno je i oduzeto oko kilogram materije koja svojim izgledom asocira na drogu amfetamin i mobilni telefon.

"Navedeno lice se sumnjiči za počinjenje krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Lice lišeno slobode je radi kriminalističke obrade sprovedeno u službene prostorije MUP-a Tuzlanskog kantona, nakon čega će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predato u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona", rekli su iz FUP-a.

