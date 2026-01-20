U pretresu pronađen kilogram droge, uhapšena jedna osoba

Policija je uhapsila S. D. (40) nakon što je pronašla oko kilogram droge na području Tuzlanskog kantona.

Naime, pripadnici Federalne uprave policije su izvršili pretrese u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Tuzlanskog kantona, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, te po Naredbi Opštinskog suda u Živinicama, a tom prilikom su uhapsili S.D.

Kako je saopšteno iz FUP-a, prilikom provođenja radnje pretresa (osobe i vozila), pronađeno je i oduzeto oko kilogram materije koja svojim izgledom asocira na drogu amfetamin i mobilni telefon.

"Navedeno lice se sumnjiči za počinjenje krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Lice lišeno slobode je radi kriminalističke obrade sprovedeno u službene prostorije MUP-a Tuzlanskog kantona, nakon čega će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predato u dalju nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona", rekli su iz FUP-a.