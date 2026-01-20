Teško povrijeđen pješak iz Zvornika

20.01.2026
10:08
Komentari:0
Pješak iz Zvornika čiji su inicijali Lj.M. teško je povrijeđen kada ga je u Šepku, na magistralnom putu Zvornik-Bijeljina, udarilo vozilo "folksvagen", saopšteno je iz zvorničke Policijske uprave.
"Folksvagenom" je upravljalo lice iz Sremske Mitrovice čiji su inicijali S.B, a povrijeđeni pješak prevezen je u zvorničku Bolnicu, gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede.
Pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Zvornik su izvršili uviđaj ove saobraćajne nezgode.
O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, koji je naredio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje javnog saobraćaja.
