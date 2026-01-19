Logo
Large banner

Haos u Sarajevu: Izbila masovna tuča u tramvaju

19.01.2026

22:50

Komentari:

0
Хаос у Сарајеву: Избила масовна туча у трамвају
Foto: Printscreen/Facebook

U Sarajevu je večeras došlo do incidenta u tramvaju kada su se četiri osobe međusobno potukle, a jedna osoba je pri tom zadobila povrede, saopšteno je iz GRAS-a.

Do sukoba je došlo u 19:20 sati, a odmah je pozvana policija koja je obavila uviđaj.

Od četiri učesnika tuče tri su pobjegla s mjesta događaja, dok je povrijeđena osoba ostala u tramvaju.

Iz GRAS-a su naveli da su tokom incidenta uništeni displej i štampač karata. Zbog događaja, tramvajski saobraćaj je bio obustavljen od Skenderije prema Baščaršiji u periodu od 19:50 do 20:52 sati.

- Oštro osuđujemo ovaj i svaki drugi vid nasilja i vandalskog ponašanja u vozilima javnog gradskog prevoza kojim se dovodi u pitanje bezbjednosti putnika i vozača. Očekujemo hitnu reakciju nadležnih u razotkrivanju ovog nemilog događaja. S obzirom na to da tramvaj posjeduje video nadzor, snimljeni materijal će biti ustupljen nadležnim organima - saopštili su iz GRAS-a.

Podijeli:

Tagovi:

Sarajevo

tramvaj

masovna tuča

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Молдавија започела процес изласка из Заједнице независних држава

Svijet

Moldavija započela proces izlaska iz Zajednice nezavisnih država

2 h

0
Ајфон

Nauka i tehnologija

Ajfon na udaru hakera – Epl hitno reagovao!

2 h

0
Крај за Србију: Шпанија била немоћна против Њемачке

Ostali sportovi

Kraj za Srbiju: Španija bila nemoćna protiv Njemačke

3 h

0
Опљачкао бечку пумпу па побјегао таксијем: Ухапшен држављанин БиХ

Svijet

Opljačkao bečku pumpu pa pobjegao taksijem: Uhapšen državljanin BiH

3 h

0

Više iz rubrike

АТВ сазнаје: Саша Рађевић из Градишке ухапшен због шверца 2 килограма кокаина

Hronika

ATV saznaje: Saša Rađević iz Gradiške uhapšen zbog šverca 2 kilograma kokaina

3 h

0
Едина Каришик ухапшена на сарајевском аеродрому

Hronika

Edina Karišik uhapšena na sarajevskom aerodromu

9 h

0
Породична свађа прерасла у обрачун: Прислонио пиштољ брату на чело

Hronika

Porodična svađa prerasla u obračun: Prislonio pištolj bratu na čelo

12 h

0
Испливали језиви детаљи: Бакић поруком намамљен у шуму, па ликвидиран

Hronika

Isplivali jezivi detalji: Bakić porukom namamljen u šumu, pa likvidiran

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Kanada razmatra mogućnost slanja vojske na Grenland

22

50

Haos u Sarajevu: Izbila masovna tuča u tramvaju

22

47

Moldavija započela proces izlaska iz Zajednice nezavisnih država

22

34

Ajfon na udaru hakera – Epl hitno reagovao!

22

26

Kraj za Srbiju: Španija bila nemoćna protiv Njemačke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner