Haos u Sarajevu: Izbila masovna tuča u tramvaju

U Sarajevu je večeras došlo do incidenta u tramvaju kada su se četiri osobe međusobno potukle, a jedna osoba je pri tom zadobila povrede, saopšteno je iz GRAS-a.

Do sukoba je došlo u 19:20 sati, a odmah je pozvana policija koja je obavila uviđaj.

Od četiri učesnika tuče tri su pobjegla s mjesta događaja, dok je povrijeđena osoba ostala u tramvaju.

Iz GRAS-a su naveli da su tokom incidenta uništeni displej i štampač karata. Zbog događaja, tramvajski saobraćaj je bio obustavljen od Skenderije prema Baščaršiji u periodu od 19:50 do 20:52 sati.

- Oštro osuđujemo ovaj i svaki drugi vid nasilja i vandalskog ponašanja u vozilima javnog gradskog prevoza kojim se dovodi u pitanje bezbjednosti putnika i vozača. Očekujemo hitnu reakciju nadležnih u razotkrivanju ovog nemilog događaja. S obzirom na to da tramvaj posjeduje video nadzor, snimljeni materijal će biti ustupljen nadležnim organima - saopštili su iz GRAS-a.