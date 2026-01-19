Logo
Opljačkao bečku pumpu pa pobjegao taksijem: Uhapšen državljanin BiH

19.01.2026

22:16

Опљачкао бечку пумпу па побјегао таксијем: Ухапшен држављанин БиХ

Pripadnici bečkog Pokrajinskog od‌jeljenja za kriminal uhapsili su danas 22-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji se tereti da je, zajedno sa 21-godišnjim Austrijancem, opljačkao benzinsku pumpu u bečkom Favoritenu.

Za njima se tragalo skoro dvije sedmice jer je pljačka izvedena prvih dana januara.

Prema navodima iz istrage, njih dvojica su navodno su prijetila zaposlenima benzinske pumpe nečim što asocira na vatreno oružje, a koje su bili uperili iz džepa jakne. Od radnice su tražili novac, ali je ona odbila da im ga preda. Međutim, tada su postali nasilni, obili kasu i uzeli gotovinu. Nakon toga su pobjegli taksijem koji je naišao.

Inače, oba uhapšena su već dobro poznata bečkoj policiji, jer imaju više krivičnih d‌jela, prenose Nezavisne.

Protiv 22-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine podnesena je prijava zbog sumnje na teško razbojništvo.

Za Austrjancem je već bio raspisan nalog za privođenje zbog izdržavanja ranije zatvorske, a utvrđena je povezanost i sa još najmanje dva krivična d‌jela. Protiv njega je podnesena kaznena prijava zbog sumnje na teško razbojništvo, pronevjeru i prevaru.

Po nalogu javnog tužilaštva u Beču, oba osumnjičena su prebačena su u pritvorsku jedinicu.

