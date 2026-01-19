Sijarto: EU ne treba da se bavi pitanjem Grenlanda

Mađarska smatra da EU ne bi trebalo da se bavi sudbinom Grenlanda, ovo pitanje treba razmotriti na pregovorima između Danske i Sjedinjenih Država, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

- Smatramo da ovo pitanje treba riješiti bilateralnim pregovorima. Ne smatram da je to pitanje EU. Upravo zato smo juče, na sastanku stalnih predstavnika /pri EU u Briselu/ istakli da ne smatramo da je potrebno, a samim tim ni moguće, izdati zajedničko saopštenje EU /u vezi sa Grenlandom - rekao je Sijarto nakon sastanka sa češkim kolegom Petrom Macinkom u Pragu.

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je ranije da bi sudbina Grenlanda trebalo da bude razmotrena na pregovorima između danske premijerke Mete Frederiksen i američkog predsjednika Donalda Trampa, bez miješanja drugih zemalja. Isti stav imao je i poljski predsjednik Karol Navrocki.

Portparol Evropske komisije Anita Hiper izjavila da EU podržava teritorijalni integritet Danske, čiji je dio Grenland kao autonomna teritorija.

Od početka svog drugog mandata, Tramp je više puta izjavljivao da Grenland treba da postane dio Sjedinjenih Američkih Država, a nakon vojne operacije u Venecueli, počeo je otvoreno da insistira na tome, podsjeća Sputnjik.