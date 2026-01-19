Užas u berlinskom vrtiću: Dječak poginuo nakon što su ga pritisnula teška staklena vrata

Izvor:
U teškoj nesreći koja se dogodila u ponedjeljak prijepodne u Berlinu, u vrtiću "Adlerküken" u naselju Nideršenevajde, život je izgubio petogodišnji dječak nakon što su se teška staklena vrata otkinula iz ležišta i pala na njega.
Prema navodima berlinske policije, nesreća se dogodila oko 10.15 sati u ulici Adlergešel, kada su se vrata terase, koja vode prema vanjskom prostoru za igru, iznenada srušila prema unutrašnjosti objekta. Dječak je pritom zadobio smrtonosne povrede, prenose njemački mediji.
Na mjesto nesreće odmah je upućen veliki broj hitnih službi. U intervenciji je učestvovalo više od 20 pripadnika vatrogasne službe, kao i nekoliko ljekarskih timova koji su bezuspješno pokušavali reanimirati dijete. Na lokaciju su sletjela i dva helikoptera hitne pomoći.
Policija je brzo osigurala mjesto događaja, a oštećeni ulaz na terasu privremeno je zatvoren drvenim pločama. Kriminalistička policija pokrenula je istragu o smrti djeteta kako bi se utvrdilo da li je riječ o tehničkom kvaru ili eventualnoj nepravilnoj upotrebi vrata.
"Radi se o izuzetno tragičnom događaju. Istraga će utvrditi da li je do nesreće došlo uslijed tehničkog nedostatka ili greške u rukovanju", izjavio je portparol berlinske policije.
Zbog tragedije, na mjestu nesreće bio je angažovan i krizni interventni tim, a psihološku pomoć dobili su djeca, roditelji i zaposleni u vrtiću, koji su bili vidno potreseni događajem.
