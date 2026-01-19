Logo
Tramp: Evropa da se fokusira na rat sa Rusijom i Ukrajinom, ne na Grenland

Izvor:

SRNA

19.01.2026

17:37

Трамп: Европа да се фокусира на рат са Русијом и Украјином, не на Гренланд
Foto: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Predsjednik SAD Donald Tramp odbio je danas da otkrije planove i detalje u vezi sa eventualnim preuzimanjem kontrole nad Grenlandom, dodajući da će "100 odsto" uvesti carine evropskim zemljama ukoliko ne dođe do dogovora oko ostrva u sastavu Danske, uz poruku Evropi da treba da se fokusira na rat sa Rusijom i Ukrajinom, a ne na Grenland.

Na pitanje NBC njuza da li bi upotrebio silu da zauzme Grenland, Tramp je kratko odgovorio: "Nemam komentar".

Američki predsjednik je kritikovao evropske lidere koji su se protivili njegovim planovima da pribavi Grenland, koji, kako kaže, služi za zaštitu nacionalne bezbjednosti SAD od spoljašnjih pretnji.

eu evropska unija

Svijet

"Dvije Evrope" pred Trampom: Razdor EU zbog Grenalnda

- Evropa bi trebalo da se fokusira na rat sa Rusijom i Ukrajinom, jer, iskreno, vidi se šta su time postigli. To je ono na šta Evropa treba da se usmjeri, a ne na Grenland - rekao je Tramp.

- Hoću 100 odsto - istakao je Tramp u odgovoru na pitanje da li će sprovesti planove o uvođenju carina evropskim zemljama ukoliko se ne postigne dogovor o Grenlandu.

Na kraju, Tramp je odbacio ideju da Norveška nema uticaja na dodjelu Nobelove nagrade za mir i da odluka u potpunosti zavisi od komiteta.

Доналд Трамп

Svijet

Danska odgovara Trampu, šalju vojsku

- Norveška to u potpunosti kontroliše uprkos onome što tvrde - rekao je američki predsjednik, dodajući da "Norveška voli da kaže da nema ništa s tim, ali zapravo ima sve".

Predsjednik SAD je, takođe, istakao da je kroz svoje mirovne napore zaustavio osam ratova i spasio mnoge živote, što je, po njegovom mišljenju, "veća nagrada" od Nobelove.

- Nobelova nagrada me ne zanima - zaključio je Tramp.

Donald Tramp

Grenland

Ukrajina

