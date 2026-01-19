Tramp: Evropa da se fokusira na rat sa Rusijom i Ukrajinom, ne na Grenland

Predsjednik SAD Donald Tramp odbio je danas da otkrije planove i detalje u vezi sa eventualnim preuzimanjem kontrole nad Grenlandom, dodajući da će "100 odsto" uvesti carine evropskim zemljama ukoliko ne dođe do dogovora oko ostrva u sastavu Danske, uz poruku Evropi da treba da se fokusira na rat sa Rusijom i Ukrajinom, a ne na Grenland.

Na pitanje NBC njuza da li bi upotrebio silu da zauzme Grenland, Tramp je kratko odgovorio: "Nemam komentar".

Američki predsjednik je kritikovao evropske lidere koji su se protivili njegovim planovima da pribavi Grenland, koji, kako kaže, služi za zaštitu nacionalne bezbjednosti SAD od spoljašnjih pretnji.

- Evropa bi trebalo da se fokusira na rat sa Rusijom i Ukrajinom, jer, iskreno, vidi se šta su time postigli. To je ono na šta Evropa treba da se usmjeri, a ne na Grenland - rekao je Tramp.

- Hoću 100 odsto - istakao je Tramp u odgovoru na pitanje da li će sprovesti planove o uvođenju carina evropskim zemljama ukoliko se ne postigne dogovor o Grenlandu.

Na kraju, Tramp je odbacio ideju da Norveška nema uticaja na dodjelu Nobelove nagrade za mir i da odluka u potpunosti zavisi od komiteta.

- Norveška to u potpunosti kontroliše uprkos onome što tvrde - rekao je američki predsjednik, dodajući da "Norveška voli da kaže da nema ništa s tim, ali zapravo ima sve".

Predsjednik SAD je, takođe, istakao da je kroz svoje mirovne napore zaustavio osam ratova i spasio mnoge živote, što je, po njegovom mišljenju, "veća nagrada" od Nobelove.

- Nobelova nagrada me ne zanima - zaključio je Tramp.