Ovaj čovjek tvrdi da je bio prvi dečko Melanije Tramp

Izvor:

Agencije

19.01.2026

14:30

Komentari:

0
Овај човјек тврди да је био први дечко Меланије Трамп
Foto: Tanjug/AP/Wilfredo Lee

Melanija Tramp ne prestaje biti zanimljiva svijetu, a iako se čini da je o privatnom životu prve dame Amerike već sve ispričano, uvijek se pojavi neka "dobro čuvana tajna“ o njenim danima prije Donalda Trampa.

Prva dama Amerike, Melanija Tramp, prava je modna inspiracija na svakom javnom događaju, ali i njen privatni život prilično je zanimljiv medijima, naročito period prije nego što je upoznala Donalda Trampa.

Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković tuživao Radojičića, a sada skuplja savjetnike: Imaće ih čak 19

Iako ne postoji mnogo informacija o tome, još ranije su se pojavljivali natpisi o navodnom prvom dečku Melanije Tramp iz srednjoškolskih dana, dok je živjela u Sloveniji.

Poznato je tek nekoliko informacija o njenom navodnom prvom dečku, Peteru Butolnu, koji je danas novinar. Kako je i sam jednom prilikom govorio za medije, Melanija ga je odmah osvojila svojom ljepotom, ali je prvi korak napravio on.

"Bila je moja prva ljubav, uvijek je bila najljepša djevojka. Melanija je uvijek bila skromna, tiha i smirena“, rekao je on u intervjuu za "Insajd Edišn".

Njihova veza prekinuta je kada je Butoln otišao u vojsku 1987. godine i više se nikada nisu vidjeli. Navodno mu je Melanija poslala razglednicu koju on i danas čuva, a ubrzo je otputovala u Njujork, gdje je 1998. godine upoznala Donalda Trampa.

Жељка Цвијановић-19012026

Republika Srpska

Cvijanović: Sa velikom radošću i ponosom ispratili smo veličanstvenu Litiju ulicama Banjaluke

Zanimljivo je da Melanija nikada nije javno govorila o svom ljubavnom životu prije Trampa, a njen tim se oglasio i dodao kako Butoln nikada nije bio njen dečko.

Melanija Tramp

Donald Tramp

Komentari (0)
