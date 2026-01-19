Ovaj čovjek tvrdi da je bio prvi dečko Melanije Tramp

Melanija Tramp ne prestaje biti zanimljiva svijetu, a iako se čini da je o privatnom životu prve dame Amerike već sve ispričano, uvijek se pojavi neka "dobro čuvana tajna“ o njenim danima prije Donalda Trampa.

Prva dama Amerike, Melanija Tramp, prava je modna inspiracija na svakom javnom događaju, ali i njen privatni život prilično je zanimljiv medijima, naročito period prije nego što je upoznala Donalda Trampa.

Iako ne postoji mnogo informacija o tome, još ranije su se pojavljivali natpisi o navodnom prvom dečku Melanije Tramp iz srednjoškolskih dana, dok je živjela u Sloveniji.

Poznato je tek nekoliko informacija o njenom navodnom prvom dečku, Peteru Butolnu, koji je danas novinar. Kako je i sam jednom prilikom govorio za medije, Melanija ga je odmah osvojila svojom ljepotom, ali je prvi korak napravio on.

"Bila je moja prva ljubav, uvijek je bila najljepša djevojka. Melanija je uvijek bila skromna, tiha i smirena“, rekao je on u intervjuu za "Insajd Edišn".

Njihova veza prekinuta je kada je Butoln otišao u vojsku 1987. godine i više se nikada nisu vidjeli. Navodno mu je Melanija poslala razglednicu koju on i danas čuva, a ubrzo je otputovala u Njujork, gdje je 1998. godine upoznala Donalda Trampa.

Zanimljivo je da Melanija nikada nije javno govorila o svom ljubavnom životu prije Trampa, a njen tim se oglasio i dodao kako Butoln nikada nije bio njen dečko.