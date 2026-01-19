Čovjeka napala jedna od najsmrtonosnijih životinja - posljedice su jezive

Bio je to naizgled običan dan na plaži za Jauna-Pola 'JP' Kalmana, oca dvoje djece.

Dok je plivao u plitkim vodama popularne plaže Balmoral u Sidneju, podigao je nešto što je smatrao zanimljivom školjkom, savršenim suvenirom za svoju kćerku.

Ali, u samo nekoliko trenutaka, taj ga je bezazleni čin doveo na ivicu smrti jer se suočio s jednim od najsmrtonosnijih stvorenja u okeanu - sa zloglasnom plavoprstenastom hobotnicom!

Incident se odvio petog februara prošle godine, oko jedan sat poslije podne, kada je nogom stao na školjku kamenice. Podigao ju je kako bi je bolje pogledao i tada shvatio da mu se oko palca omotala sićušna plavoprstenasta hobotnica.

"Glava hobotnice bila je veličine male pikule, a njeni kraci obavili su mi se oko zgloba", prisjetio se Kalman.

"Stvorenje je bilo veličanstveno, jarko žute boje sa svjetlećim plavim prstenovima", dodao je.

Odmah je prepoznao o kojoj se životinji radi i shvatio je da se nalazi u ozbiljnoj opasnosti.

"Njene male plave tačke pulsirale su nevjerovatno plavom bojom, što znači da je ljuta i da me grize", ispričao je za medije.

Nakon dvadesetak minuta uslijedio haos

Uprkos šokantnom otkriću, u početku nije osjećao nikakvu bol. Smireno je stresao životinju sa ruke, sjeo na ručnik i počeo na internetu pretraživati simptome ugriza.

Nije ni slutio da mu je preostalo svega nekoliko minuta prije drame.

Samo dvadesetak minuta nakon ugriza, Kalman je osjetio da mu trne palac. Ubrzo nakon toga, utrnulost se proširila i na usne. Govor mu je postajao sve nerazgovjetniji, pa je u panici nazvao bivšu suprugu Kortni i zatražio pomoć.

"Usne su mi već bile utrnule, bio sam u stanju konfuzije i teško sam govorio", rekao je.

Srećom, Kortni je brzo stigla i odvezla ga u bolnicu Rojal Nort Šor. Svaka sekunda postala je presudna jer je otrov već počeo preuzimati kontrolu nad njegovim tijelom.

"Da nije bilo nje, bio bih mrtav. Apsolutno joj dugujem život", priznao je kasnije.

Do trenutka kada je stigao u bolnicu, Kalman je gubio svu snagu. Strahovao je da neće preživjeti vožnju. Unutar trideset minuta od prijema, bio je potpuno paralisan.

Pri svijesti, ali zarobljen u nepomičnom tijelu

Njegovo stanje bilo je zastrašujuće. Bio je pri svijesti, zarobljen u vlastitom tijelu koje više nije mogao kontrolisati.

"Čuo sam sve. Vidio sam sve. Osjećao sam kako me dodiruju. Bio sam jednostavno potpuno paralisan", opisao je mučno iskustvo za "9Njuz".

Nije mogao da se pomjeri, a uskoro ni da samostalno diše.

Doktori su se očajnički borili da mu spase život. Oči su mu se počele okretati, a uprkos njihovim molbama da ih drži otvorenim, nije imao nad njima kontrolu.

U tim trenucima misli su mu bile usmjerene na njegovu djecu i strah da ih više nikada neće vidjeti.

"Mislio sam si, o Bože, je li ovo kraj? Sjećam se da sam rekao: 'Ne želim umrijeti, imam djecu'", prisjetio se.

Kako bi mu spasili život, ljekari su ga stavili u indukovanu komu. Intubiran i priključen na aparate, proveo je sljedećih dvadeset sati u stanju u kojem su mašine disale umjesto njega, dok se tijelo borilo s jednim od najmoćnijih otrova u prirodi.

Nakon dvadeset sati neizvjesnosti, Kalman se ipak probudio. Čudesno, preživio je. No, njegova borba nije bila gotova. Čak i u bolnici, nakon buđenja iz kome, doživio je nekoliko manjih napada paralize.

Dva dana kasnije otpušten je kući, ali otrov je i dalje tinjao u njegovu sistemu.

Otrov hiljadama puta smrtonosniji od cijanida

Najdramatičniji trenutak dogodio se dan nakon izlaska iz bolnice. Dok je bio u kupovini u supermarketu Aldi, iznenada je osjetio da gubi svu energiju.

"Morao sam se zaustaviti nasred prolaza, znao sam da nešto nije u redu. Sljedeće čega se sjećam je da sam ležao na podu, potpuno paralisan", ispričao je.

Kalman je doživio još tri takva napada paralize, od kojih je jedan zahtijevao ponovni hitan odlazak u bolnicu. Trebale su nedjelje da se njegovo tijelo u potpunosti oporavi od posljedica ugriza.

Plavoprstenasta hobotnica, iako malena, posjeduje otrov tetrodotoksin, koji je hiljadama puta smrtonosniji od cijanida.

Jedna hobotnica nosi dovoljno otrova da u nekoliko minuta ubije dvadeset šest odraslih osoba, a za njega ne postoji protivotrov.

Ugriz je često bezbolan zbog čega žrtve nerijetko prekasno shvate šta im se dogodilo. Otrov uzrokuje brzu paralizu mišića, uključujući i disajne mišiće, što dovodi do smrti gušenjem, dok žrtva ostaje potpuno svjesna.

Nakon ovog i nekoliko sličnih incidenata, lokalne vlasti u Sidneju izdale su upozorenje kupačima da budu oprezni i da ne diraju školjke ili istražuju kamenite dijelove plaže golim rukama.