Trčanje po hladnom vremenu može biti prijatnije nego ljeti: Evo zbog čega

Kako temperature opadaju, mnogi rekreativci treninge sele u zatvorene prostore ili na traku za trčanje. Ipak, trčanje tokom zime nije nužno loša odluka - naprotiv, za mnoge može biti čak prijatnije nego ljeti. U hladnijim uslovima tijelo se sporije pregrijava, disanje je lakše, a održavanje tempa često jednostavnije nego na visokim temperaturama.

Prednosti trčanja zimi

Trčanje po hladnoći često djeluje manje naporno jer organizam ne mora intenzivno da se hladi. Zbog toga se izdržljivost može poboljšati, a ritam ostati stabilniji nego što se očekuje. Zima je ujedno period kada je lakše sačuvati kontinuitet treninga, što je jedan od ključnih faktora napretka, bez obzira da li trčite rekreativno ili se pripremate za određeno takmičenje.

Hladno vrijeme može blago povećati potrošnju energije, ali važno je imati realna očekivanja. Tokom trčanja tijelo se brzo zagrijava, pa zimski treninzi nisu čarobno rješenje za mršavljenje.

Njihova najveća vrijednost je u tome što pomažu da ostanete aktivni u dijelu godine kada se većina ljudi manje kreće.

Tijelo se prilagođava, a mentalna snaga raste

Prvi treninzi na niskim temperaturama često nisu prijatni - tijelo instinktivno čuva toplotu, pa ruke i noge mogu djelovati ukočeno. Međutim, redovnim trčanjem organizam se postepeno navikava na hladnoću i nelagodnost se smanjuje.

Sa psihološke strane, zimsko trčanje može imati snažan pozitivan efekat. Izlazak napolje, dnevna svijetlost i fizička aktivnost doprinose boljem raspoloženju i kvalitetnijem snu, naročito u periodima kada se javlja manjak energije ili zimska letargija.

Postoji i praktičan benefit: treninzi po hladnoći, vjetru i promjenljivom vremenu jačaju disciplinu i izdržljivost. Ako se spremate za prolećnu trku, ovakvi uslovi vas uče da se lakše prilagodite, pa vas loše vrijeme na dan takmičenja neće lako izbaciti iz ritma, prenosi "24Sedam".