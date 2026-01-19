Logo
Large banner

NIS: Počele startne aktivnosti u Rafineriji nafte Pančevo

Izvor:

Sputnjik

19.01.2026

11:25

Komentari:

0
НИС: Почеле стартне активности у Рафинерији нафте Панчево
Foto: ATV

U Rafineriji nafte Pančevo započete su startne aktivnosti koje će omogućiti ponovno uspostavljanje komercijalnog rada proizvodnih postrojenja, a prva isporuka naftnih derivata iz rafinerije očekuje se 27. januara, objavio je danas NIS i naveo da je plan da rafinerija radi tokom cijelog februara.

Kako je navedeno, imajući u vidu uvezene količine sirove nafte, kao i sirovu naftu proizvedenu na domaćim naftnim poljima, planirano je da rafinerija radi tokom cijelog februara, dok će dalji rad biti usklađen sa odlukama o omogućavanju operativnih djelatnosti kompanije.

Startne aktivnosti se odvijaju prema utvrđenom rasporedu, u skladu sa internim procedurama kompanije i uz poštovanje najviših ekoloških standarda i pravila bezbjednosti i zdravlja na radu, kažu u NIS-u.

Obnavljanjem proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo biće dodatno unapređena energetska stabilnost Republike Srbije i očuvano stabilno snabdijevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima.

Андреј Лучић

Gradovi i opštine

Više od 200 vjernika plivalo za Časni krst u Trebišnjici

Period obustave proizvodnje u rafineriji iskorišćen je i za obavljanje remontnih aktivnosti, od kojih su najznačajnije zamjena katalizatora na reaktoru DHT i remont postrojenja S-4700, navedeno je u saopštenju.

Rafinerija nafte Pančevo ključna je i za rad HIP-Petrohemije čije ponovno pokretanje zavisi od raspoloživosti sirovina za preradu, kao i dugoročnih odluka koje se odnose na omogućavanje obavljanja operativnih aktivnosti NIS-a.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD izdala je 31. decembra 2025. godine posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom tekuće godine, navedeno je u saopštenju NIS-a.

(Sputnjik)

Podijeli:

Tag:

NIS

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Андреј Лучић

Gradovi i opštine

Više od 200 vjernika plivalo za Časni krst u Trebišnjici

1 h

0
Ибрахимовићу 19 и по година затвора за брутално убиство

Hronika

Ibrahimoviću 19 i po godina zatvora za brutalno ubistvo

1 h

0
Жељка Цвијановић упутила саучешће шпанском краљу, премијеру и народу Шпаније

Republika Srpska

Željka Cvijanović uputila saučešće španskom kralju, premijeru i narodu Španije

1 h

0
Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање

Scena

Ovo je Iva govorila na suđenju Aleksiću: Imala sam strah od njega, gurao mi je jezik u usta

1 h

0

Više iz rubrike

Тренутак за памћење на Богојављење: Момак изашао из ледене воде и урадио нешто потпуно неочекивано

Srbija

Trenutak za pamćenje na Bogojavljenje: Momak izašao iz ledene vode i uradio nešto potpuno neočekivano

2 h

0
Душко Ђорђевић

Srbija

Duško je stradao na Bogojavljenje, riječi njegove majke tjeraju suze na oči

3 h

0
Гори кров зграде Специјалног суда

Srbija

Gori krov zgrade Specijalnog suda

3 h

0
Гори фабрика киселог купуса

Srbija

Gori fabrika kiselog kupusa

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

04

Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner