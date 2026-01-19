NIS: Počele startne aktivnosti u Rafineriji nafte Pančevo

U Rafineriji nafte Pančevo započete su startne aktivnosti koje će omogućiti ponovno uspostavljanje komercijalnog rada proizvodnih postrojenja, a prva isporuka naftnih derivata iz rafinerije očekuje se 27. januara, objavio je danas NIS i naveo da je plan da rafinerija radi tokom cijelog februara.

Kako je navedeno, imajući u vidu uvezene količine sirove nafte, kao i sirovu naftu proizvedenu na domaćim naftnim poljima, planirano je da rafinerija radi tokom cijelog februara, dok će dalji rad biti usklađen sa odlukama o omogućavanju operativnih djelatnosti kompanije.

Startne aktivnosti se odvijaju prema utvrđenom rasporedu, u skladu sa internim procedurama kompanije i uz poštovanje najviših ekoloških standarda i pravila bezbjednosti i zdravlja na radu, kažu u NIS-u.

Obnavljanjem proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo biće dodatno unapređena energetska stabilnost Republike Srbije i očuvano stabilno snabdijevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima.

Gradovi i opštine Više od 200 vjernika plivalo za Časni krst u Trebišnjici

Period obustave proizvodnje u rafineriji iskorišćen je i za obavljanje remontnih aktivnosti, od kojih su najznačajnije zamjena katalizatora na reaktoru DHT i remont postrojenja S-4700, navedeno je u saopštenju.

Rafinerija nafte Pančevo ključna je i za rad HIP-Petrohemije čije ponovno pokretanje zavisi od raspoloživosti sirovina za preradu, kao i dugoročnih odluka koje se odnose na omogućavanje obavljanja operativnih aktivnosti NIS-a.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD izdala je 31. decembra 2025. godine posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom tekuće godine, navedeno je u saopštenju NIS-a.

(Sputnjik)