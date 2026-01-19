Duško je stradao na Bogojavljenje, riječi njegove majke tjeraju suze na oči

Vesna Đorđević, prije tačno dvije godine, ostala je bez sina Duška Đorđevića (32) iz Velikog Gradišta koji je na putu za plivanje za časni krst na Bogojavljenje sletio u hladan Dunav.

"Ne mogu da prihvatim da mog sina nema već dvije godine! Kada pričam o mom Dušku nikad ne izgovorim da je mrtav, sve se nadam da će doći", priča Vesna Đorđević iz Velikog Gradišta, majka Duška Đorđevića (31) koji je nastradao prije dvije godine u teškoj saobraćajnoj nesreći.

On je tada sa prijateljem J. M. krenuo da pliva za časni krst na Dunav povodom praznika Bogojavljenje.

Obdukcija je utvrdila da se Duško udavio nakon što je džip BMW sleteo s puta i upao u rijeku Dunav.

“To je bio naš posljednji zagrljaj”

"Tuga za mojim Duškom nikad neće prestati! Tragično je nastradao kada je krenuo sa prijateljem da pliva za Časni krst na Bogojavljenje. Dan prije toga, na Krstovdan smo pričali i posljednji put se zagrlili. Rekao mi je: “Majko, ja bih išao na Maltu. Srećan sam i hoću da probam tamo da živim i radim!” Rekla sam mu da ako želi da može, da ćemo se skrpiti i da slobodno ide ako hoće", priča drhtavim glasom Vesna.

Kako kaže, to je bio njihov posljednji zagrljaj.

"Sjećam se da ga je zvao prijatelj i on mu je rekao da dolazi samo da se još malo ispriča sa majkom", kaže Vesna.

Krenuo na plivanje za časni krst

Neutješna majka objasnila nam je da se Duško spremao za plivanje na Dunavu i da se jako radovao tome.

"Duško je u avgustu 2023. godine nakon osam godina došao iz Njemačke i od tada je bio u Velikom Gradištu. Volio je da posjećuje manastire, osjećao je neki mir tamo i htio je da pliva za Časni krst. Rekla sam mu da ide ako hoće i ako osjeća potrebu da to treba, neka uradi", kaže Vesna i dodaje da se njen suprug Živorad nije složio s tim da Duško pliva, prenosi Blic.

Zaustavi ga da pliva…

"Tog jutra, na Bogojavljenje moj suprug mi je rekao da zovem Duška i da ne treba da ide na plivanje. Tražio je od mene da ga odgovorim jer je hladno i ne treba to da radi. Rekla sam mu: 'Pobogu Mošo, ne mogu ja u 31. godini da ga odgovorim da ne pliva, ako je on naumio. Mogu za neke stvari, ali za to neće me poslušati. Odlučio je'”.

Tuga i bol koju su tada doživjeli njen suprug i ona ne može riječima da se opiše.

“Sestra mi je rekla da se Duško udavio”

"Dan prije nego što je došlo do tragedije, J. inače, dugogodišnji prijatelj mog Duška, divno dijete kupio je džip BMW i oni su se našli. Moj Duško je volio BMW, sjećam se, a ja ne mogu od tada da ga vidim ni nacrtanog, ma nijedna kola više. Nekako ne mogu da se pomirim da mi nema djeteta", kaže Vesna.

Ona objašnjava da ni sama ne zna kako je na kraju saznala da je ostala bez Duška.

"Sestra mi je rekla da se Duško udavio. Svi su me čudno gledali… Tražila sam odgovore, a na kraju sam došla u kafić gdje je moj sin radio, tada sam razgovarala sa njegovim kolegom, rekao mi je da li je istina da je Duško nastradao, rekla sam mu da sam ja došla njega to da pitam. Svi su znali, posljednja sam bukvalno saznala da sam ostala bez Duška", istakla je.

Kako je došlo do nesreće

Sa knedlom u grlu opisala kako je došlo do nesreće.

"Dušku sam na Krstovdan spremila šorc, bademantil i peškir kako bi imao za plivanje. Sve to ponio sa sobom kako bi išao na plivanje… Dunav je sve to odnio, te stvari nikad nisu nađene. Upali su u vodu sa džipom i mislimo da ga je vazdušni jastuk udario, da se on onesvijestio i potom udavio", kaže Vesna.

Ona je objasnila da je Duškov prijatelj J. koji je bio na mjestu vozača zadobio povrede tokom udesa i da je jedva preživio nesreću.

"Eto, želio je da prvi put pliva za Časni krst, ali nažalost nije uspio… Kada sam saznala za tragediju nisam znala gdje da idem, da li u policiju, Hitnu pomoć. Kod koga da tražim odgovore, ništa nisam znala. Neprihvatljivo mi je da više nemam sina", istakla je.

Danas se obilježava druga godišnjica

Vesna Đorđević dok se sprema da obilježi drugu godišnjicu smrti sina kaže za Kurir da često pomisli šta bi njen sin sad bio i gde bi živeo da nije nastradao.

"Ne prihvatam činjenicu da nije živ. Spremam mu godišnjicu, ali nekako stalno je tu. Na primjer, spremam pihtije i razmišljam šta bi mi rekao da li sam ih dobro spremila. Bio je odličan kuvar, pa se stalno preispitujem kakav bi komentar dao na neko jelo. To su neke stvari svakodnevne koje me podsjećaju na njega", rekla je Vesna.

Ona je dodala da joj je za rođendan tražio samo tortu.

"Duškov rođendan je 30. decembra i taj posljednji rođendan proslavio je najljepše. Rekao mi je: 'Majko, ovo mi je najljepši rođendan u životu! Baš sam se lijepo proveo!' Tražio mi je samo da mu napravim tortu, rekla sam mu 'naravno, da hoću sine'. Nekako, njegov rođendan se slavio kao da je najvažniji datum na svijetu", nasmijala se Vesna nakon što je izgovorila ovu rečenicu.