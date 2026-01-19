Mazalica o zahtjevu opozicije: Desetine hiljada akata ne mogu biti poništene

Šef Kluba poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Srđan Mazalica govorio je o formiranju Vlade Republike Srpske ali i jučerašnjim dešavanjima sa fokusom na izjave opozicije.

Mazalica se osvrnuo na izjave poslanika Narodnog fronta, Željka Dubravca koji je tražio poništavanje svih akata koje je donijela Vlade Srpske od septembra do danas.

- Oni kažu da se treba poništiti sva pravna akta, sve što je donijela Vlada, a održala je preko 40 sjednica. Ovo se vjerovatno odnosi i na 16 ministarstava i vjerovatno na sve akte koja su donijeli direktori javnih preduzeća i institucija koje je Vlada imenovala. Dakle, radi se o desetinama hiljada akata - rekao je Mazalica.

Podsjetio je da se ovdje radi i o isplatama penzija.

- Mi smo imali rebalans budžeta koji je predložila Vlada, za koji oni traže da se poništi. Dubravac bi morao vratiti svoju platu koju je primio jer je primao iz trezora, kao i sve ostale subvencije, podsticaje i socijalna davanja – sve ono što je isplaćivano na osnovu akata, odluka i rješenja. Dakle, Minić je u pravu što je tako reagovao, jer bi to bio krah Republike Srpske - upozorio je Mazalica.

Ističe da zahtjevi Dubravca nisu mogući ni u najcrnjem scenariju.

- Da nije bilo ostavke Vlade Srpske, u slučaju negativne odluke po nas 22. januara, ta odluka Ustavnog suda ne bi automatski povukla sve odluke i akte i ne bi se poništila sva ta pravna akta onako kako je tražio Narodni front. Ovo što su oni tražili ne traži ni Ustavni sud, ni Šmit, ni političko Sarajevo, ni najcrnji neprijatelji Srpske. Ovo je samo još jedan dokaz destruktivne politike da Srpska doživi slom i da im to omogući dolazak na vlast i profit - kaže Mazalica.

Konstatuje da je odluka za ovako nešto došla ishitreno, jer smatra da je opoziciji teško palo formiranje Vlade, te da se to vidjelo u diskusijama.

- Ovaj prijedlog zaključka nije incident koji je posljedica samo nekog Dubravca. Opozicija je juče bila frustrirana generalno time što je ostavkom Vlade Srpske postalo bespredmetno da Ustavni sud BiH 22. januara donese bilo kakvu odluku. Dakle, ako je Vlada podnijela ostavku i Skupština je prihvati, predmet apelacije više ne postoji. Ustavni sud može donijeti deklarativnu odluku, ali u pravilu je ne bi trebalo donositi jer ta presuda nema izvršno rješenje. Oni su to vidjeli kao šansu da Ustavni sud donese odluku koja će donijeti velike probleme Vladi i smatraju da je ovo nekakva kapitulacija. Međutim, ovo je bio smislen i odgovoran potez, potez koji će zaštititi institucije Republike Srpske i sve ono što oni žele da se uruši takvim njihovim diskusijama i frustracijom, dok mi upravo to radimo – postižemo stabilnost institucija Srpske - jasan je Mazalica.

Kada je u pitanju odluka Ustavnog suda koje se očekuje 22. januara, Mazalica ističe da je apsolutno legalna vlada odabrana 2. septembra 2025. godine.

- Mandatar je predložen od strane predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika, a 23. avgusta Dodik je apsolutno bio predsjednik. Mi smo ubijeđeni da bi bilo normalno da Ustavni sud odbije ovu apelaciju. Naravno, ova rekonstrukcija znači potez osvježenja i ubrzanje dinamike rada Vlade i omogućava prostor da se u narednim mjesecima predsjednik Vlade može redovno mijenjati nekoliko ministara samo time što upozna predsjednika Skupštine i Republike Srpske - istakao je Mazalica.

Dodaje da Ustavni sud može donijeti samo deklarativnu odluku, te da je to ogromna razlika jer ta odluka bez izvršenja ima manje političke štete.

Kada je u pitanju sastav Vlade Republike Srpske, Mazalica je pozdravio odluku premijera Minića da Vlada u svom sastavu ima i nestranačke ličnosti.

- Pozdravljam činjenicu da je Minić najavio praksu da ministar rada i boračko-invalidske zaštite bude iz boračke organizacije. To je osporavala opozicija. Takođe, tu je i ministar Dragan Maštalović, univerzitetski profesor. Mislimo da je to dobro. Što se tiče boračke organizacije, ove godine treba reći da ćemo donijeti novi zakon, da će se povećati borački dodatak i da su izdvojena značajna sredstva za povećanje dodatka. Dalje unapređenje položaja boraca trebalo bi da znači i garanciju toga da predsjednik boračke organizacije bude ministar i da doprinosi poboljšanju položaja boračke populacije - poručio je Mazalica.

Kada je u pitanju ekspoze Vlade, Mazalica podsjeća da je ovo Vlada kontinuiteta, te da je u ekspozeu dosta toga bilo iz ranije ekspozea, te da je jedan dio toga već realizovan.

- Ekspoze je, po meni, bio dobar jer se fokusirao na konkretne projekte. Nisu tu obuhvaćene sve redovne aktivnosti koje radi Vlada Srpske, pa čak ni neka redovna zakonska rješenja, već se radilo o konkretnim projektima koje će raditi ova Vlada, a koji nisu rađeni ranije. Dakle, ekspoze nije imao 200 strana na kojima se može napisati svašta – ovdje je fokus bio na tome koji će to biti projekti: škola, putni pravac, bolnica, dionica autoputa, studentski dom ili neko određeno zakonsko rješenje, praćenje registra izvoznika Srpske. Pozitivna stvar je i to što je Radenko Bubić izabran za ministra privrede. To je čovjek koji zapošljava hiljadu radnika. Ja ga dobro poznajem i očekujem da će u toj Vladi doprinijeti rješavanju svih problema i pronalasku rješenja koja treba da pomognu izvoznicima da izvoze što više robe. Vjerovatno će se uhvatiti u koštac sa rješavanjem svih problema kako bi Republika Srpska mogla da poboljša privredne aktivnosti - zaključio je Mazalica.