Košarac: Srpska nastavlja provođenje svojih politika s ciljem njenog jačanja i zaštite od napada iz Sarajeva

ATV

19.01.2026

07:07

Кошарац: Српска наставља провођење својих политика с циљем њеног јачања и заштите од напада из Сарајева
Foto: Srna

Republika Srpska nastavlja provođenje svojih politika u cilju njenog jačanja i zaštite od napada iz Sarajeva, poručio je član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac.

Košarac je naglasio da je izbor Vlade Save Minića dokaz suverenosti institucija Srpske i sposobnosti da same donose važne odluke.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Čestitam premijeru Miniću i novoj Vladi Republike Srpske na izboru

- Ovim se jasno pokazalo da razumijemo i da smo spremni da odgovorimo na potencijalne sarajevske podvale i napade na Srpsku i njene organe preko (Kristijana) Šmita, Ustavnog suda BiH i opozicije (u) Srpskoj, koja se predala u ruke Šmita i sarajevske raje - objavio je Košarac na Instagramu.

Prema njegovim riječima, Srpska je dokazala da je vođena kredibilnom politikom Milorada Dodika, te da ima stabilne institucije, kao i sigurnu i funkcionalnu koalicionu većinu.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Nastavljamo sa radom, pred nama su jasni ciljevi i obaveze

- Pokazalo se takođe da je opozicija sluga interesima Sarajeva, ali i nekih drugih obavještajnih struktura, kojima ne odgovara stabilna Srpska i stabilnost njenih institucija - konstatovao je Košarac.

Staša Košarac

Komentari (0)
