Minić: Nastavljamo sa radom, pred nama su jasni ciljevi i obaveze

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić zahvalio je večeras poslanicima u Narodnoj skupštini Srpske za ukazano povjerenje novoizabranoj vladi.
- Još jedan politički korak koji je bio neizbježan priveden je kraju u najkraćem mogućem roku. Od jutra nastavljamo s radom. Pred nama su jasni ciljevi i obaveze - napisao je Minić na Iksu nakon posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj je izabrana nova Vlada.
Minić je izrazio zadovoljstvo izborom nove Vlade, istakavši da je očuvana stabilnost institucija.
- Uspjeli smo u izuzetno kratkom periodu pokazati snagu, odlučnost i jasan cilj. Ovo je manevar koji je najbolji za institucije Republike Srpske - rekao je Minić na konferenciji za novinare u Narodnoj skupštini nakon izbora nove Vlade.
On je istakao da već ujutro održava prvi sastanak sa ministrima u Vladi.
- Unosimo još veću energiju i bićemo dostupniji građanima. Pripremamo se za novih 100 dana rada i da pokažemo da Republika Srpska ima odgovor na svaku situaciju - istakao je Minić.
On je rekao da je Republika Srpska još jednom pokazala da institucije funkcionišu.
- Vlada Republike Srpske od danas radi u punom kapacitetu. Mogu reći da možemo biti ponosni jer iznosimo ovakvo velike političke procese na način na koji to zaslužuju građani Republike Srpske - naveo je Minić.
On je istakao da je imao dobru saradnju sa ministrima koji više nisu dio Vlade, te da će pojedini nastaviti svoj rad u institucijama Republike Srpske.
Minić je naveo da je pred Vladom mnogo posla, istakavši da je zadovoljan na koji način se rješavaju problemi u javnim preduzećima, posebno u Šumama Republike Srpske.
- Nisam zadovoljan situacijom u energetskom sektoru i pred nama je mnogo posla - zaključio je Minić.
Zahvaljujem se narodnim poslanicima na ukazanom povjerenju. Još jedan politički korak, koji je bio neizbježan, priveden je kraju u najkraćem mogućem roku. Od jutra nastavljamo s radom. Pred nama su jasni ciljevi i obaveze. pic.twitter.com/rmpBr6Sdpu— Savo Minić (@minic_savo) January 18, 2026
