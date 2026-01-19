Logo
Minić: Nastavljamo sa radom, pred nama su jasni ciljevi i obaveze

19.01.2026

07:03

Саво Минић
Foto: ATV / Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić zahvalio je večeras poslanicima u Narodnoj skupštini Srpske za ukazano povjerenje novoizabranoj vladi.

- Još jedan politički korak koji je bio neizbježan priveden je kraju u najkraćem mogućem roku. Od jutra nastavljamo s radom. Pred nama su jasni ciljevi i obaveze - napisao je Minić na Iksu nakon posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj je izabrana nova Vlada.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik čestitao Miniću i ministrima izbor na odgovorne dužnosti

Minić je izrazio zadovoljstvo izborom nove Vlade, istakavši da je očuvana stabilnost institucija.

- Uspjeli smo u izuzetno kratkom periodu pokazati snagu, odlučnost i jasan cilj. Ovo je manevar koji je najbolji za institucije Republike Srpske - rekao je Minić na konferenciji za novinare u Narodnoj skupštini nakon izbora nove Vlade.

On je istakao da već ujutro održava prvi sastanak sa ministrima u Vladi.

- Unosimo još veću energiju i bićemo dostupniji građanima. Pripremamo se za novih 100 dana rada i da pokažemo da Republika Srpska ima odgovor na svaku situaciju - istakao je Minić.

On je rekao da je Republika Srpska još jednom pokazala da institucije funkcionišu.

Влада Републике Српске-19012026

Republika Srpska

Izabrana nova Vlada Republike Srpske, premijer i ministri položili zakletvu

- Vlada Republike Srpske od danas radi u punom kapacitetu. Mogu reći da možemo biti ponosni jer iznosimo ovakvo velike političke procese na način na koji to zaslužuju građani Republike Srpske - naveo je Minić.

On je istakao da je imao dobru saradnju sa ministrima koji više nisu dio Vlade, te da će pojedini nastaviti svoj rad u institucijama Republike Srpske.

Minić je naveo da je pred Vladom mnogo posla, istakavši da je zadovoljan na koji način se rješavaju problemi u javnim preduzećima, posebno u Šumama Republike Srpske.

- Nisam zadovoljan situacijom u energetskom sektoru i pred nama je mnogo posla - zaključio je Minić.

