Cvijanović: Zašto opozicija ne zatraži da Ustavni sud BiH poništi svoje odluke?

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da opozicija traži da Vlada Republike Srpske poništi svoje akte iz prethodnih nekoliko mjeseci, navodno jer je "nelegalna", a nije zatražila da Ustavni sud BiH poništi svoje odluke jer radi sa sedam, umjesto devet sudija kao što je propisao Ustav.