Cvijanović: Zašto opozicija ne zatraži da Ustavni sud BiH poništi svoje odluke?

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da opozicija traži da Vlada Republike Srpske poništi svoje akte iz prethodnih nekoliko mjeseci, navodno jer je "nelegalna", a nije zatražila da Ustavni sud BiH poništi svoje odluke jer radi sa sedam, umjesto devet sudija kao što je propisao Ustav.
"Ili, recimo, zašto ne traže da Vlada Federacije BiH poništi sve svoje akte jer je formirana neustavnom manipulacijom Kristijana Šmita, koji je suspendovao Ustav FBiH da bi formirao vladu po svom ukusu ignorišući izborni rezultat", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".
Opozicija traži da Vlada Republike Srpske poništi svoje akte iz prethodnih nekoliko mjeseci, navodno jer je "nelegalna". Ali, recimo, nije zatražila da Ustavni sud BiH poništi svoje odluke jer radi sa 7, umjesto 9 sudija kao što je propisao Ustav. Ili, recimo, zašto ne traže da…— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) January 18, 2026
