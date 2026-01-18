Logo
Large banner

Cvijanović: Zašto opozicija ne zatraži da Ustavni sud BiH poništi svoje odluke?

Izvor:

ATV

18.01.2026

22:09

Komentari:

1
Жељка Цвијановић
Foto: Srna

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da opozicija traži da Vlada Republike Srpske poništi svoje akte iz prethodnih nekoliko mjeseci, navodno jer je "nelegalna", a nije zatražila da Ustavni sud BiH poništi svoje odluke jer radi sa sedam, umjesto devet sudija kao što je propisao Ustav.

"Ili, recimo, zašto ne traže da Vlada Federacije BiH poništi sve svoje akte jer je formirana neustavnom manipulacijom Kristijana Šmita, koji je suspendovao Ustav FBiH da bi formirao vladu po svom ukusu ignorišući izborni rezultat", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks".

Podijeli:

Tagovi:

Željka Cvijanović

Narodni front

Željko Dubravac

opozicija

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica o prijedlogu Dubravca: Pucaju Srpskoj u nogu

3 h

1
”Хоће ли пензионери враћати новац”: Тежак приједлог Дубравца удара на све у Српској

Republika Srpska

”Hoće li penzioneri vraćati novac”: Težak prijedlog Dubravca udara na sve u Srpskoj

3 h

3
Додик: Против нове Владе биће они који би српску да предају сарајевској чаршији

Republika Srpska

Dodik: Protiv nove Vlade biće oni koji bi srpsku da predaju sarajevskoj čaršiji

4 h

7
Цвијановић: Опозицији сметају институције које сметају и Сарајеву

Republika Srpska

Cvijanović: Opoziciji smetaju institucije koje smetaju i Sarajevu

4 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

15

Ova žena je bila uz Miku Aleksića do posljednjeg trenutka

23

08

Umalo tuča vaterpolista Srbije i Mađarske

22

59

Vozovi iskočili iz šina, ima mrtvih

22

52

Imao samo 40 kilograma: Otkriveni detalji prije smrti Mike Aleksića

22

48

Dušan Mandić progovorio nakon drame u Areni

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner