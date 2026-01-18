”Hoće li penzioneri vraćati novac”: Težak prijedlog Dubravca udara na sve u Srpskoj

”Došli smo u situaciju da vi tražite ukidanje svih odluka, da borci, invalidi i penzioneri vrate ono što su dobili”, rekao je mandatar za sastav Vlade Republike Srpske Savo Minić na prijedlog zaključaka koje je u proceduru uputio poslanik Narodnog fronta Željko Dubravac.

On je u ime poslaničke grupe Narodni front predložio zaključak Narodnoj skupštini da Vlada poništi sva pravna akta koja su usvojena otkad je tu poziciju preuzeo Savo Minić.

”NSRS zadužuje Vladu da poništi sva pravna akta u periodu od 2. septembra 2025. godine do dana donošenja odluke NSRS o izboru Vlade Republike Srpske. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja”, stoji u zaključku.

”Ne mogu još uvijek da dođem sebi. Svjesni ste da to znači, Vlada je predložila i donijeli smo odluke o platama zaposlenih u kulturu, obrazovanju, roditelji sa četvoro ili više djece, donijeli smo budžet, isplatili plate, penzije, da li ste svjesni da podržavanjem ovoga izazivate opšti haos i prestanak funkcionisanja pravnog života u Srpskoj. Drago mi je jer se ovo neće desiti. Kao nekome ko pripada SNSD-u to što vi nakon ovoga ovu NSRS koristite da pozivate na podršku Blanuši, a moj kolega i predsjednik Republike Srpske (Siniša Karan) koji je pobijedio, koji je pobijedio, ne smije se oglasiti da je živ. 30.000 KM je dobio kazni jer se negdje pojavio kao ministar, samo zato što diše, što je živ. A mi ovdje dođemo u situaciju da se traži ukidanje svih odluka Vlade, da borci, invalididi i penzioneri, vrate ono što su dobili. Da li ste vi svjesni, ovo je samouništenje. Mislite li da preko ovoga možemo tek tako preći. Ovo je potpisano!”; rekao je Minić i rekao da ko stoji iza ovoga, nije njegov prijatelj”, poručio je Minić.

On je istakao da je ovo klasično samouništenje Republike Srpske i pozvao opozicionare da se ograde od ovog prijedloga zaključka.

”Vaša stranka je preživjela harikiri od međunarodne zajednice, učestvovala u stvaranju Srpske. Je li moguće da vi ćutite na ovo i da ćete pustiti da ovo prođe u javnosti,a da se ne ogradite. Ovo nije bezazleno. Jeste li svjesni šta ovo za sobom povlači. Ovo nisu radili najveći neprijatelji Srpske, ovo ni Ustavni sud BiH neće učiniti Srpskoj”, rekao je Minić.

Novi-stari ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir komentarisao je prijedlog Dubravca i poručio da to ni političko Sarajevo nije tražilo od Republike Srpske.