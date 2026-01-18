Logo
Large banner

Minić: Vlada će završiti projekte u Banjaluci koje grad nije mogao

Izvor:

Agencije

18.01.2026

19:44

Komentari:

0
Саво Минић
Foto: ATV / Branko Jović

Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da opozicija konstantno iznosi neistine i da njihova diskusija na posebnoj sjednici Narodne skupštine ne odgovara realnosti, niti temi, te poručio da bi trebalo jasnije da pogleda rezultate i predložene kandidate za ministre.

"Sve moje kolege, koje su do sada bile u Vladi imaju zahvalnost za ono šta su radili. Da li je moguće da niko od opozicije nije pohvalio to što ljudi dolaze kao novi ministri iz realnog sektora", rekao je Minić na posebnoj sjednici Narodne skupštine o izboru nove Vlade Republike Srpske.

путин углјеса

Društvo

Putin, pa Čečava – živi ognjište Stanojevića!

On je ukazao da je opozicija uputila kritike i na rad i prijedlog Boračke organizacije Republike Srpske da Radan Ostojić bude ministar rada i boračko-invalidske zaštite.

"Nemojte to da radite, to nije u radu. Nemojte da gledamo ko je gdje bio tada", poručio je Minić poslanicima opozicije.

On je rekao da traži od svih ministara da budu maksimalno posvećeni poslu, te da moraju pokazati šta mogu uraditi.

"Imamo dva nestranačka ministra. To treba pozdraviti. Mi smo imali kritike zbog toga", rekao je Minić.

On je istakao da se posebna sjednica Narodne skupštine održava danas kako bi ministri već sutra radili u punom kapacitetu.

Osvrćući se na kritike na rad i izbor Vlade predstavnika Pokreta sigurna Srpska, Minić je rekao da je upravo Vlada preuzela brojne projekte koje Banjaluka nije mogla da završi.

Bilećko jezero

Društvo

Konačno se puni Bilećko jezero

"Sredite Banjaluku i onda govorite kako treba", naglasio je Minić.

On je kritikovao predstavnike opozicije koji loše govore o Republici Srpskoj u medijima u Federaciji BiH.

"Ne pričate o tome kako je izabrana Vlada FBiH i kako se biraju ministri. Ne možete da govorite loše o otadžbini", poručio je Minić.

Podijeli:

Tagovi:

Banjaluka

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Небојша Крчмар

Fudbal

Na UKC-u Srpske preminuo čuveni Nebojša Nebo Krčmar

1 h

0
Привредници ће дизати цијене роба и услуга

Ekonomija

Privrednici će dizati cijene roba i usluga

1 h

0
Хоће ли посланици подржати опорезивање игара на срећу?

BiH

Hoće li poslanici podržati oporezivanje igara na sreću?

1 h

0
Младен Бојиновић

Ostali sportovi

Mladen Bojinović za ATV: Zajedništvo donijelo pobjedu nad Njemačkom, svim silama napadamo Austriju

1 h

0

Više iz rubrike

Саво Минић на сједници НСРС

Republika Srpska

Minić opoziciji: Kako vi govorite, tako pišu mediji u FBiH

3 h

0
Војин Митровић

Republika Srpska

Mitrović nakon odlaska sa funkcije ministra: Sve prolazi, ostaju djela

4 h

7
Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Institucije stabilne, podržavam izbor nove Vlade

4 h

2
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Pročitajte biografije svih ministara u novoj Vladi

4 h

8

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

”Hoće li penzioneri vraćati novac”: Težak prijedlog Dubravca udara na sve u Srpskoj

20

42

Užas u Trebinju: U telefonu muškarca pronađeni snimci gole djece

20

31

Sramno: Natočio 48 KM goriva i pobjegao, objavljen i snimak

20

19

Novi težak udes u BiH - ima povrijeđenih

20

09

Dodik: Protiv nove Vlade biće oni koji bi srpsku da predaju sarajevskoj čaršiji

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner