Minić: Vlada će završiti projekte u Banjaluci koje grad nije mogao

Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da opozicija konstantno iznosi neistine i da njihova diskusija na posebnoj sjednici Narodne skupštine ne odgovara realnosti, niti temi, te poručio da bi trebalo jasnije da pogleda rezultate i predložene kandidate za ministre.

"Sve moje kolege, koje su do sada bile u Vladi imaju zahvalnost za ono šta su radili. Da li je moguće da niko od opozicije nije pohvalio to što ljudi dolaze kao novi ministri iz realnog sektora", rekao je Minić na posebnoj sjednici Narodne skupštine o izboru nove Vlade Republike Srpske.

On je ukazao da je opozicija uputila kritike i na rad i prijedlog Boračke organizacije Republike Srpske da Radan Ostojić bude ministar rada i boračko-invalidske zaštite.

"Nemojte to da radite, to nije u radu. Nemojte da gledamo ko je gdje bio tada", poručio je Minić poslanicima opozicije.

On je rekao da traži od svih ministara da budu maksimalno posvećeni poslu, te da moraju pokazati šta mogu uraditi.

"Imamo dva nestranačka ministra. To treba pozdraviti. Mi smo imali kritike zbog toga", rekao je Minić.

On je istakao da se posebna sjednica Narodne skupštine održava danas kako bi ministri već sutra radili u punom kapacitetu.

Osvrćući se na kritike na rad i izbor Vlade predstavnika Pokreta sigurna Srpska, Minić je rekao da je upravo Vlada preuzela brojne projekte koje Banjaluka nije mogla da završi.

"Sredite Banjaluku i onda govorite kako treba", naglasio je Minić.

On je kritikovao predstavnike opozicije koji loše govore o Republici Srpskoj u medijima u Federaciji BiH.

"Ne pričate o tome kako je izabrana Vlada FBiH i kako se biraju ministri. Ne možete da govorite loše o otadžbini", poručio je Minić.