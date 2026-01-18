Mitrović nakon odlaska sa funkcije ministra: Sve prolazi, ostaju djela

U oproštajnoj poruci građanima Srpske, Mitrović je podsjetio da je na ovu funkciju imenovan u decembru 2022. godine.

"Decembra 2022. godine imenovan sam za ministra privrede i preduzetništva u Vladi Republike Srpske kao narodni poslanik Narodne skupštine Republike Srpske koji je na izborima 2022. godine dobio povjerenje svog naroda u Bijeljini. Ovim putem obraćam se prvenstveno tom narodu, privrednim subjektima i svim mojim saradnicima tokom ove tri godine rada kojima sa ponosom mogu reći da sam svoj rad uspješno obavio i da su sve sprovedene mjere bile veoma značajne i potrebne za privredu Republike Srpske što potvrđuju rezultati na terenu", rekao je Mitrović i dodao:

"Naime, u mom mandatu od 21.12.2022. godine do 18.01.2026. godine budžet za podsticaje privrednicima uvećan je duplo i dodijeljen po prvi put svim privrednim subjektima i preduzetnicima u cijeloj Republici Srpskoj koji ispunjavaju uslove bez da se prave rang liste na kojima je eliminisan neko čiji je projekat prošao ali je ispod crte za dodjelu, uređen je normativni okvir sa ciljem pravilnog, efektivnog i transparentnog načina dodjele i kontrole namjenskog utroška sredstava podsticaja. Postignuta je izuzetna saradnja sa resornim ministarstvima u Republici Srbiji, a prije svega sa Ministarstvom privrede i Ministarstvom odbrane kojom prilikom je učinjeno dosta na umrežavanju privrednih subjekata i ostvarivanju prilika za povoljno poslovanje Srbije i Srpske. Isto tako, urađeno je dosta na adaptaciji prostora i tehničkim resursima za rad samog Ministarstva".

Dodao je da je značajan posao urađen u saradnji s Privrednom komorom Republike Srpske i Zanatsko-preduzetničkom komorom Republike Srpske prije svega u pogledu unapređenja uslova poslovanja.

"Uveo sam i praksu stručne podrške odnosno neposrednog rada i kontakta službenika Ministarstva na terenu sa svim privrednim subjektima Republike Srpske što ranije nije postojalo. U mom mandatu ministra ostvaren je pun kapacitet resorne nadležnosti, a rad Ministarstva je bio transparentan sa svim informacijama odmah dostupnim javnosti na internet mrežama, svi revizorski izvještaji su bili pozitivni i tačno i objektivno prikazani. Ostvario sam neposredni kontakt sa svim privrednim subjektima, preduzetnicima, jedinicama loklane samouprave, komorama i svim ostalim partnerima kojom prilikom smo mnogo toga bitnog uradili i započeli. Vodio sam strogu fiskalnu politiku korištenja sredstava unutar dodijeljenog budžeta Ministarstva za tekuću godinu", rekao je i nastavio:

"Moj odnos i rad je bio prvenstveno domaćinski i ekonomičan, a svi radni ciljevi definisani planskim dokumentima realizovani su prije roka. Zadovoljan sam i ponosan što sam u veoma teškim uslovima za privredu i privredni razvoj uspio konstruktivno djelovati i učiniti najbolje, a isto tako i izgraditi jedan stabilan i funkcionalan sistem unutar Ministarstva. Posebno se zahvaljujem svim saradnicima u Ministarstvu na izuzetnom poslu koji smo zajedno uradili i rezultatima koje smo postigli, a koji su objektivno gledajući takvi".

Mitrović je zahvalio i svim medijskim kućama na saradnji i objektivnom izvještavanju.

"Očekujem da će budući ministar ostvariti trećinu mojih rezultata i biću zadovoljan učinkom i kao privrednik i kao građanin Republike Srpske. Kao student Fakulteta tehničkih nauka-Mašinski fakultet u Novom Sadu (SFRJ) kada sam sa 23 godine prije roka diplomirao 14.05.1984. godine i dobio zvanje diplomirani mašinski inženjer kao jedan od najboljih studenata sa prosjekom 9,66 gdje sam kasnije magistrirao i doktorirao, moj profesor mi je tada rekao 'Sve prolazi jedino ostaju djela i znanje' i tome svjedočim svaki dan. Živjela Republika Srpska i njeni građani", zaključio je Mitrović.