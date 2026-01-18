Logo
Sijarto: Tramp pozvao Orbana u Odbor za mir za pojas Gaze

Izvor:

SRNA

18.01.2026

16:42

Komentari:

0
Foto: ATV

Mađarski premijer Viktor Orban dobio je od američkog predsjednika Donalda Trampa poziv da učestvuje u Odboru za mir za Pojas Gaze, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto.

- Oni smatraju da se pozivom ukazuje čast mađarskom premijeru i naravno on će učestvovati u radu tog savjeta. Premijer mi je naložio da o tome obavijestim američku administraciju - rekao je Sijarto.

62310c6252613 Sanja Marinkovic

Scena

Sanja ponizila Maju Marinković u emisiji: ''To nije za aplauz''

On je naglasio da su mirovne aktivnosti Trampa veoma cijenjene širom svijeta i dodao da američki predsjednik predstavlja nadu za mirovni proces.

- Mađarska je zainteresovana za mir na Bliskom istoku, jer bezbjednosna situacija u regionu ima veliki uticaj na bezbjednosnu situaciju u Centralnoj Evropi - rekao je Sijarto.

Orban je prisustvovao svečanoj ceremoniji potpisivanja mirovnog sporazuma za Bliski istok 13. oktobra koji su sukobljene strane potpisale u Šarm el Šeiku u Egiptu.

lovacka puska

Hronika

Tragedija kod Gradiške: Okliznuo se, opalio iz puške i usmrtio sugrađanina

Odbor za mir za Pojas Gaze će biti zadužen za nadgledanje sprovođenja druge faze plana za okončanje rata u palestinskoj enklavi.

Tagovi:

Peter Sijarto

Viktor Orban

Donald Tramp

16

45

Mitropolit Joanikije: Krštenje Hristovo da obnovi naše zajedništvo, bratsku ljubav i slogu

16

42

Sijarto: Tramp pozvao Orbana u Odbor za mir za pojas Gaze

16

41

Pročitajte biografije svih ministara u novoj Vladi

16

35

Sanja ponizila Maju Marinković u emisiji: ''To nije za aplauz''

16

34

Tragedija kod Gradiške: Okliznuo se, opalio iz puške i usmrtio sugrađanina

