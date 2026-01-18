Logo
Zatrpao je snijeg: Žena poginula pred očima supruga

Izvor:

Agencije

18.01.2026

15:24

Затрпао је снијег: Жена погинула пред очима супруга

Osmoro ljudi poginulih u tri odvojene lavinske nesreće u Austriji bili su državljani Češke i Austrije, saopštile su u nedjelju vlasti.

Najteži incident u subotu se dogodio u dolini Grosarl u pokrajini Salcburg. Tamo su poginula trojica muškarca u dobi od 53, 63 i 65 godina, a povredama je podlegla i šezdesetogodišnja žena nakon što ju je zatrpao snijeg.

Žrtve su bile dio grupe koja je u sklopu Austrijskog alpskog kluba učestvovala u alpskom skijaškom takmičenju, objavila je organizacija u nedjelju.

"Stručnost u procjeni rizika i svijest o bezbjednosti naših korisnika prioriteti su na našim kursevima. Ova nesreća duboko boli", rekao je Jorg Randl, šef odjeljenja za planinske sportove kluba.

"Alpinistička zajednica tuguje s rodbinom", rekao je Volfgang Šnabl, predsjednik Austrijskog alpskog kluba.

U pokrajini Štajerskoj, u regiji Murtal lavina je odnijela još tri života. Sve tri žrtve bile su češki državljani, a spašavanje nije uspjelo. Izvlačenje tijela zakazano je za nedjelju.

U blizini skijališta Bad Hofgaštajn u lavini je nastradala 58-godišnja žena dok je skijala sa svojim suprugom. Ljekar hitne pomoći proglasio ju je mrtvom na mjestu događaja, piše "Feniks magazin".

Sve nesreće dogodile su se u sklopu skijanja izvan uređenih staza. Gorski spasilački timovi ponovo su istaknuli da je rizik od lavina u regiji vrlo visok te su napomenuli da je snijeg u visokim alpskim područjima neravnomjerno raspoređen i neslojevit.

Portparol gorskih spasilačkih službi kazala je da se većina nesreća najčešće događa kad je nivo upozorenja na lavine rangiran na tri od pet stepeni, a to je trenutno slučaj.

lavina

Snijeg

Austrija

tragedija

