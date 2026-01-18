Logo
Večeras tačno u ponoć pogledajte u nebo: Sutra slavimo Bogojavljenje i pozdravljamo se ovim riječima

Izvor:

Telegraf

18.01.2026

14:51

Вечерас тачно у поноћ погледајте у небо: Сутра славимо Богојављење и поздрављамо се овим ријечима

Pravoslavni vjernici danas obilježavaju zimski Krstovdan, dan koji nosi poseban značaj u hrišćanskom kalendaru. Ovo je prvi dan nakon Božića kada je propisan strogi post, a ujedno predstavlja i duhovnu pripremu za jedan od najvećih hrišćanskih praznika - Bogojavljenje. Dok se dan provodi u miru i molitvi, noć koja je pred nama rezervisana je za tradiciju koja se vijekovima čuva u našem narodu.

Prema narodnom predanju, u bogojavljenskoj noći se otvara nebo. Vjeruje se da se u tom trenutku spajaju ovozemaljski i nebeski svijet, a onaj ko opazi ovaj svjetlosni fenomen može tražiti ispunjenje bilo koje želje. Zbog toga veliki broj ljudi ostaje budan do kasno u noć, čekajući tačno ponoć kako bi pogledali ka nebesima.

Stari običaji nalažu da želja, kakva god da je, mora biti jasna, nedvosmislena i plemenita. Vjeruje se da Bog ispunjava samo one zamisli koje dolaze iz čistog srca i koje su izgovorene sa dubokom vjerom. Mnogi vjernici ovaj trenutak dočekuju pored prozora ili u dvorištima, upućujući molitvu tiho, ali odlučno.

Bogojavljenje se slavi uvijek 19. januara, uoči praznika posvećenog svetom Jovanu Krstitelju. Prema hrišćanskom učenju, na ovaj dan je Jovan Krstitelj krstio Isusa Hrista u rijeci Jordan, čime je svijetu objavljena tajna Svete Trojice. U trenutku krštavanja, Otac, Sin i Sveti Duh pojavili su se zajedno. Sveti Duh se u obliku svjetlosnog goluba spustio na Isusovu glavu, dok se sa neba čuo glas Boga Oca koji je potvrdio da je Isus sin njegov ljubezni.

Ovaj događaj predstavlja temelj hrišćanske vjere i podseća na duhovno pročišćenje kojem svaki vjernik teži.

Pored običaja zamisli želje, veoma je važno znati i kako se na sutrašnji dan vjernici međusobno pozdravljaju. Od ranog jutra, kada se krene u crkvu po bogojavljensku vodicu, pa sve do narednog praznika, koristi se poseban pozdrav.

Kada vidite nekoga, umjesto uobičajenog pozdrava, treba reći riječi "Bog se javi", na šta se odgovara sa "Vaistinu se javi". Ovim pozdravom se slavi javljanje Boga i podsjeća na veliku tajnu krštenja na Jordanu. Vjeruje se da ovaj pozdrav unosi blagoslov u svaki dom i među sve ljude koji ga razmjenjuju.

Sutra će se u hramovima širom zemlje osveštati voda, za koju se vjeruje da ima iscjeliteljske moći i koja se tokom cijele godine čuva u domovima kao zaštita i lijek.

