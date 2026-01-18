Logo
Large banner

Tramp i Fico razgovarali o unapređenju bilateralne saradnje

Izvor:

SRNA

18.01.2026

14:26

Komentari:

0
Трамп и Фицо разговарали о унапређењу билатералне сарадње
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Tramp i premijer Slovačke Robert Fico sastali su se na Floridi kako bi unaprijedili bilateralne odnose dvije zemlje, uključujući saradnju na nuklearnom projektu vrijednom 15 milijardi evra.

Na razgovorima održanim u Trampovom klubu Mar-a-Lago u Palm Biču istaknuti su napori zvanične Bratislave na jačanju odnosa sa Sjedinjenim Državama i nastavku slovačke državne politike koja se često razlikuje od glavnog političkog toka EU, prenosi portal "Blumberg".

Трудница

Srbija

D‌jevojčica (15) bez simptoma saznala da je trudna, od tada život joj se promijenio iz korijena

Sastanak je uslijedio nakon potpisivanja međuvladinog sporazuma o saradnji u oblasti nuklearne energije u petak, 16. januara. Sada se očekuje otvaranje formalnih pregovora sa kompanijom "Vestinghaus elektrik".

Slovačka planira da izgradi reaktor od 1.200 megavata u državnom vlasništvu, a Fico je nagovijestio da bi ugovor mogao da bude dodijeljen ovoj kompaniji već sljedeće godine i završen oko 2040.

Fico je rekao da je sa Trampom razgovarao i o nekoliko međunarodnih pitanja, sa posebnim fokusom na Ukrajinu i ponovio da se Slovačka zalaže za mirno rješenje.

Гранични прелаз-18012026

Društvo

Gužva na više graničnih prelaza

- Diplomatija i međusobna komunikacija moraju imati prednost nad vojnim rješenjima - poručio je Fico koji je zajedno sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom kritičar politike EU, uključujući vojnu pomoć Ukrajini.

Fico je zaustavio slovačku vojnu pomoć Kijevu 2023. godine, rekavši da to "besmisleno produžava rat" za koji kaže da predstavlja kršenje međunarodnog prava, ali i da je zvaničnu Moskvu na takve korake isprovocirao Zapad.

Podijeli:

Tagovi:

Donald Tramp

Robert Fico

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сушење одјеће

Savjeti

Osušite odjeću zimi za samo 2 sata uz pomoć ovog trika

2 h

0
Колегијум Народне Скупштине о заказивању посебне сједнице

Republika Srpska

Kolegijum Narodne Skupštine o zakazivanju posebne sjednice

2 h

0
Упозорење стручњака: Изгубио се заједнички породични оброк

Zdravlje

Upozorenje stručnjaka: Izgubio se zajednički porodični obrok

2 h

0
Мраз зима минус лист

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

2 h

0

Više iz rubrike

У Шкотској могућ нови референдум о независности

Svijet

U Škotskoj moguć novi referendum o nezavisnosti

3 h

0
Макронова популарност на ''најнижим гранама''

Svijet

Makronova popularnost na ''najnižim granama''

4 h

1
Коњи галопирали кроз ломачу

Svijet

Konji galopirali kroz lomaču

4 h

0
Пронађено тијело једне жртве пада авиона

Svijet

Pronađeno tijelo jedne žrtve pada aviona

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

45

Mitropolit Joanikije: Krštenje Hristovo da obnovi naše zajedništvo, bratsku ljubav i slogu

16

42

Sijarto: Tramp pozvao Orbana u Odbor za mir za pojas Gaze

16

41

Pročitajte biografije svih ministara u novoj Vladi

16

35

Sanja ponizila Maju Marinković u emisiji: ''To nije za aplauz''

16

34

Tragedija kod Gradiške: Okliznuo se, opalio iz puške i usmrtio sugrađanina

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner