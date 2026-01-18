Tramp i Fico razgovarali o unapređenju bilateralne saradnje

Američki predsjednik Donald Tramp i premijer Slovačke Robert Fico sastali su se na Floridi kako bi unaprijedili bilateralne odnose dvije zemlje, uključujući saradnju na nuklearnom projektu vrijednom 15 milijardi evra.

Na razgovorima održanim u Trampovom klubu Mar-a-Lago u Palm Biču istaknuti su napori zvanične Bratislave na jačanju odnosa sa Sjedinjenim Državama i nastavku slovačke državne politike koja se često razlikuje od glavnog političkog toka EU, prenosi portal "Blumberg".

Sastanak je uslijedio nakon potpisivanja međuvladinog sporazuma o saradnji u oblasti nuklearne energije u petak, 16. januara. Sada se očekuje otvaranje formalnih pregovora sa kompanijom "Vestinghaus elektrik".

Slovačka planira da izgradi reaktor od 1.200 megavata u državnom vlasništvu, a Fico je nagovijestio da bi ugovor mogao da bude dodijeljen ovoj kompaniji već sljedeće godine i završen oko 2040.

Fico je rekao da je sa Trampom razgovarao i o nekoliko međunarodnih pitanja, sa posebnim fokusom na Ukrajinu i ponovio da se Slovačka zalaže za mirno rješenje.

- Diplomatija i međusobna komunikacija moraju imati prednost nad vojnim rješenjima - poručio je Fico koji je zajedno sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom kritičar politike EU, uključujući vojnu pomoć Ukrajini.

Fico je zaustavio slovačku vojnu pomoć Kijevu 2023. godine, rekavši da to "besmisleno produžava rat" za koji kaže da predstavlja kršenje međunarodnog prava, ali i da je zvaničnu Moskvu na takve korake isprovocirao Zapad.