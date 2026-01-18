Osušite odjeću zimi za samo 2 sata uz pomoć ovog trika

Sušenje veša tokom hladnih dana nije nimalo lak zadatak. Jedna žena ponudila je sjajno rješenje za koje kaže da ćete ga stalno koristiti tokom zime.

Pošto živi u malom jednosobnom stanu, Aleks Birn godinama muči muku sa sušenjem veša. I ona nema dovoljno mjesta gdje bi mogla da ga prostire. Međutim, jednog dana sinula joj je sjajna ideja.

Nakon što je rasporedila veš po sušilici, uzela je jedan veliki čaršav za krevet, sa lastišem, i navukla ga preko sušilice. Zatim je sve stavila pored radijatora.

Nakon toga shvatila je da je čaršav zarobio topao vazduh i tako pomogao da se veš osuši za dva sata, tvrdi ona.

,,Pokušavala sam da smislim gdje da okačim još i čaršav da se suši, osim na vrata od kuhinje, gdje bi se povukao miris hrane. Obično držim sušilicu za veš pored radijatora, posebno zimi. Pomislila sam zašto ne bih stavila čaršav preko sušilice, krajeve navučem na radijator i ispod nogica sušilice? Tako će sav topao vazduh iz radijatora ići na odjeću i osušiće se brzo“, ispričala je Aleks kako je došla na ovu ideju.

,,Ljudi pitaju ne stvara li se tako vlaga. Ja pazim da čaršav ne prekrije sušilicu potpuno i da uvijek ostane mjesta gdje vazduh izlazi i grije sobu“, kaže ona.

Ako vas ipak brine vlaga, malo odškrinite prozor ili uključite ovlaživač vazduha. Tako bez posljedica možete da osušite veš.

Njen je jednostavni trik na Fejsbuku prikupio više od 4.000 lajkova.

,,Radim to godinama i sjajno je, sva odjeća mi se tako brzo osuši“, napisala je jedna pratiteljka.

,,Zašto ovo nisam prije vidjela? Stalno se pitam kako brže osušiti veš bez uključivanja sušilice“, dodala je druga.