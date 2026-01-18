Sutra bogojavljenska litija i plivanje za Časni krst

U Banjaluci će sutra, povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja, biti organizovana tradicionalna bogojavljenska litija i plivanje za Časni krst u rijeci Vrbas.

Centralno obilježavanje počeće liturgijom u 9 časova u Sabornom hramu Hrista Spasitelja, nakon čega će litija krenuti ispred hrama ulicama grada do mosta Patre.

Potom će kod mosta biti osveštana voda i obavljeno plivanje u Vrbasu za Časni krst.

Podsjećamo, zbog održavanja Bogojavljanske liturgije u okviru koje je predviđeno kretanje svečane litije od Sabornog hrama Hrista Spasitelja do Gradskog mosta u Ulici Patre, doći će do obustavljanja saobraćaja, dok će na linijama javnog prevoza putnika biti izvršene korekcije trase na linijama javnog prevoza.