Sutra bogojavljenska litija i plivanje za Časni krst

18.01.2026
13:21
Komentari:0
U Banjaluci će sutra, povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja, biti organizovana tradicionalna bogojavljenska litija i plivanje za Časni krst u rijeci Vrbas.
Centralno obilježavanje počeće liturgijom u 9 časova u Sabornom hramu Hrista Spasitelja, nakon čega će litija krenuti ispred hrama ulicama grada do mosta Patre.
Potom će kod mosta biti osveštana voda i obavljeno plivanje u Vrbasu za Časni krst.
Podsjećamo, zbog održavanja Bogojavljanske liturgije u okviru koje je predviđeno kretanje svečane litije od Sabornog hrama Hrista Spasitelja do Gradskog mosta u Ulici Patre, doći će do obustavljanja saobraćaja, dok će na linijama javnog prevoza putnika biti izvršene korekcije trase na linijama javnog prevoza.
Najnovije
Najčitanije
16
45
16
42
16
41
16
35
16
34
Trenutno na programu