Plaća li se parking u Banjaluci ili ne?

Parking u najvećem gradu Srpske plaća se po odluci jednog čovjeka. Ne po odluci gradskog parlamenta. Ne po Statutu. Ne po zakonu. Gradonačelnik je sam napisao pravila, sam ih usvojio i sam odlučio gdje će ih objaviti. I to Službenom glasniku BiH. Građani su tako jutros dobili obavještenja za kazne, ali ne i odgovor na osnovu čega ih plaćaju.

"Nije u redu to što on radi uopšte. Ako ne zna sam, treba se dogovoriti, ima starijih ljudi koji znaju nešto. Parking treba naplaćivati, ali treba znati kud te pare odu. Šta sa njima bude? Okupio je oko sebe neškolovane ljude, kao što je i on i radi šta hoće. Niko mu ništa ne može i tako to", "Plaćam uvijek samo da ne bih imao problema sa ovim prekršajnim nalozima", ističu Banjalučani.

Za gradsku upravu, problem ne postoji. Dodatni nameti, najniža cijena rada, neodržavanje sjednica, nepromijenjena cijena komunalnog boda, trenutni modalitet. Tako gradonačelnikovi saradnici pravdaju njegovu samovoljnu odluku.

"Znate da je Skupština grada govorila da se radi o nekoj neustavnoj odluci Ustavnog suda koja je presudila da se parking ne može plaćati. Sve je u skladu sa zakonom, a mi tražimo modalitet kako da se parking naplaćuje, jer je to jedan od osnovnih prihoda grada", tvrdi gradski menadžer Mirna Savić Banjac.

Da se naplaćuje mora, da se očisti baš i ne mora. Parking krcat, slobodnog mjesta ni na vidiku. Pod snijegom su ostale parking linije, pa su vozači parkirali gdje su stigli. Na trotoarima, zelenim površinama, raskrsnicama, uz ivicu kolovoza.

"Ovakvo postupanje gradonačelnika predstavlja grubo kršenje Zakona o lokalnoj samoupravi statuta Grada Banjaluka i odluke Ustavnog suda. Podsjetila bih da je Zakon o lokalnoj samoupravi jasno definisao nadležnosti Skupštine grada i nadležnosti gradonačelnika. Imajući u vodu da odluka nije prošla skupštinsku proceduru, samim tim je i nezakonita", jasna je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Žana Grmuša.

"Ovo pokazuje samovolju. Stavlja se iznad Skupštine, iznad države, iznad Republike Srpske, iznad Ustavnog suda. Ne želim nikog da pozivam, ali ja lično neću plaćati parking", dodao je odbornik Narodnog fronta u Skupštini Grada Banjaluka Branislav Čerek.

Pravni vakum i naplata bez ikakvog osnova, tako odluku Stanivukovića vidi struka.

"Ne znam ko je i kako je nasavjetovao gradonačelnika da se objavi odluka za koju on nije nadležan na način koji je pravno nevaljan u dijelu Službenog glasnika koji nema nadležnost za to da objavi neku odluku o produženju naplate u Banjaluci što svakako meni, iz ugla pravnika djeluje potpuno neustavno. Dakle, za svaki prekršaj za koji tražimo sudsko odlučivanje dok je u toku sudski postupak ne predstavlja prepreku za registraciju vozila", objasnio je advokat Aleksandar Jokić.

Za Banjalučane od danas važi novo pravilo. Zakon nije prepreka, ako imate pečat. Skupština izostavljena, procedure preskočene, a građani stavljeni pred izbor. Platite ili se sudite. Samo još nije jasno po kojem zakonu.