Jokić pao na drugo mjesto: Kanađanin koristi pauzu najboljeg

Izvor:

Sputnjik

16.01.2026

20:34

Јокић пао на друго мјесто: Канађанин користи паузу најбољег
Foto: Tanjug / AP / Lynne Sladky

Kanadski košarkaš preuzeo je prvo mjesto u MVP trci, a razlog tome su sjajne partije zahvaljujući kojima je Oklahoma na prvom mjestu tabele Zapadne konferencije

Poslije skoro tri nedjelje odustva zbog povrede, Nikola Jokić pao je sa prvog na drugo mjesto u trci za MVP nagradu NBA lige.

Od početka sezone Nikola Jokić je favorit za titulu najkorisnijeg igrača NBA lige (MVP), međutim povreda koju je doživio početkom decembra odvojila ga je od parketa na nekoliko nedjelja, a to je iskoristio Šaj Glidžus - Aleksander.

Kanadski košarkaš preuzeo je prvo mjesto u MVP trci, a razlog tome su sjajne partije zahvaljujući kojima je Oklahoma na prvom mjestu tabele Zapadne konferencije, piše Sputnjik.

Glidžus-Aleksander prosečno od početka sezone bilježi 31,9 poena, 4,5 skokova i 6,4 asistencije.

Jokić je trenutno na drugom mjestu sa tripl-dabl prosjekom od 29,6 poena, 12,2 skoka i 11 asistencija. Srpski as ima znatno manje šanse da osvoji MVP titulu zbog pauze, ali matematičke šanse da odigra 65 utakmica (koliko je neophodno za titulu) još postoje.

Treće mjesto u trci zauzima Luka Dončić, dok je iza njega Viktor Vembanjama, a peti je Džejlen Braun koji je na prethodnom presjeku zauzimao treće mjesto.

U Top 10 su još i Kejd Kaningem, Entoni Edvards, Tajriz Meksi, Džejlen Branson kao i Džamal Marej.

Nikola Jokić

