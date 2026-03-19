Za koga su namijenjene vakcine protiv alergije?

Ako vam je ovih dana češće potrebna maramica ili vam suze oči, za to bi mogli da budu krivci jasen, tisa ili čempres.

Ovih dana, pokazuju mjerenja, veoma je visoka koncentracija polena ovih biljaka. Alergije kvare uživanje u proljeću. To najbolje znaju oni koji svake godine imaju taj problem. Ko i pod kakvim uslovima može doći do vakcine protiv alergije?

U laboratorijama Instituta "Torlak" prave se personalizovane vakcine protiv različitih alergena, poput alergena polena trave ili pčele. Pacijent dolazi, preuzima vakcinu i odlazi kod svog ljekara, gdje će primiti terapiju.

Kada se koristi alergenska imunoterapija

"Personalizovane, to znači da se radi na ime pacijenta, ne primjenjuju svi pacijenti istu kombinaciju alergena i ne primjenjuju po istoj šemi, to sve opet modulira alergolog, imunolog. Kada je u pitanju alergenska imunoterapija, to se koristi par mjeseci pred sezonu, tada se preporučuje započinjanje alergenske imunoterapije, kako bi se imuni sistem navikao da toleriše alergije tokom sezone i koristi se u periodu od tri do pet, a što se tiče alergena grinja, on se može započeti tokom cijele godine", navodi Milica Jović sa Odsjeka za proizvodnju alergena Instituta "Torlak".

Proizvodnja tih vakcina je potpuno individualna i zaposleni nikada unaprijed ne znaju koje količine i koje alergene će pripremati tokom dana. Prema podacima Instituta, godišnje se proizvede oko 20.000 doza ovih vakcina.

"S obzirom na dinamiku proizvodnje, u svakom trenutku imamo pripremljene doze nekih pojedinačnih alergena, neke uobičajene mešavine. Ukoliko specijalista alergolog koji ordinira terapiju zahtijeva neku specifičnu mešavinu, to se praktično za jedan dan izradi za pacijenta, malo duže se čeka na izdavanje terapije", ističe imunolog dr Gordan Blagojević sa Odsjeka za imunologiju i bakteriologiju Instituta "Torlak".

Koliko košta vakcina protiv alergije?

Vakcine nisu besplatne, a cijena jedne bočice zavisi od koncentracije i vrste alergena i kreće se od hiljadu do nekoliko hiljada dinara. Za one koji se plaše in‌jekcija, postoje kapi, koje se uzimaju kod kuće, a efikasnost je slična.

"Samo se početna doza imunoterapije uzima u ordinaciji kod ljekara koji ordinira terapiju i onda se nastavlja kod kuće, dok terapija u formi vakcine koja se daje u formi in‌jekcije se isključivo primenjuje u bolničkim uslovima i tu su znatno više doze alergena i bezbjednosni profil je takav da je neophodno da se primjenjuje u bolničkim uslovima pod nadzorom ljekara", ističe Blagojević.

Kako tvrde u "Torlaku", pacijenti koji su primili ovu terapiju kažu da su im se alergije ili potpuno povukle ili se ispoljavaju u mnogo blažoj formi, prenosi RTS.